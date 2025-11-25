«У “Барсы” были лучшая команда и лучший игрок мира — Месси. Тот, кто говорит, что мы столько забивали из-за Негрейры, выставляет себя дураком». Фрейша о словах Переса

Напомним, Перес ранее заявил: «Лучший период “Барсы” совпал с выплатами Негрейре. Это ненормально — они заплатили вице-президенту судейского корпуса более 8 млн евро за 17 лет».
«Барселона» выигрывала титулы, потому что у нее была лучшая команда в мире футбола, с лучшим игроком мира Лео Месси и костяком сборной Испании.
Мы забивали столько голов не из-за Негрейры. Тот, кто утверждает обратное, выставляет себя дураком", — сказал Фрейша.
Победы «Барселоны» на «Бернабеу» он охарактеризовал как «эпические разгромы».