Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
перерыв
Аякс
0
:
Бенфика
1
Все коэффициенты
П1
10.50
X
4.60
П2
1.40
Футбол. Лига чемпионов
перерыв
Галатасарай
0
:
Юнион
0
Все коэффициенты
П1
2.35
X
2.75
П2
3.70
Футбол. Кубок России
2-й тайм
Арсенал
0
:
Рубин
0
Все коэффициенты
П1
3.95
X
2.06
П2
3.55
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Буде-Глимт
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
3.11
X
3.76
П2
2.26
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Челси
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.00
П2
3.05
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Боруссия Д
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.95
П2
4.26
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Манчестер Сити
:
Байер
Все коэффициенты
П1
1.29
X
6.60
П2
9.60
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Марсель
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
3.03
X
3.48
П2
2.43
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Наполи
:
Карабах
Все коэффициенты
П1
1.26
X
6.74
П2
11.50
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Славия Пр
:
Атлетик
Все коэффициенты
П1
3.23
X
3.37
П2
2.36
Футбол. Кубок России
завершен
Торпедо
0
:
Балтика
2
П1
X
П2

«У “Барсы” были лучшая команда и лучший игрок мира — Месси. Тот, кто говорит, что мы столько забивали из-за Негрейры, выставляет себя дураком». Фрейша о словах Переса

Бывший директор «Барселоны» Тони Фрейша отреагировал на слова президента «Реала» Флорентино Переса о деле Негрейры.

Напомним, Перес ранее заявил: «Лучший период “Барсы” совпал с выплатами Негрейре. Это ненормально — они заплатили вице-президенту судейского корпуса более 8 млн евро за 17 лет».

«Барселона» выигрывала титулы, потому что у нее была лучшая команда в мире футбола, с лучшим игроком мира Лео Месси и костяком сборной Испании.

Мы забивали столько голов не из-за Негрейры. Тот, кто утверждает обратное, выставляет себя дураком", — сказал Фрейша.

Победы «Барселоны» на «Бернабеу» он охарактеризовал как «эпические разгромы».