Министр экономики Португалии о Роналду: «Он имеет огромный вес в Саудовской Аравии. Мы должны использовать его популярность, чтобы привлечь инвестиции в страну»

Популярность Криштиану Роналду в Саудовской Аравии играет «ключевую роль» в том, чтобы сделать Португалию более узнаваемой среди саудитов и помочь привлечь инвестиции в страну, заявил министр экономики и территориальной целостности Португалии Мануэл Каштру Алмейду в интервью Lusa.
«Португалия находится довольно далеко, это не очень известная страна, и Криштиану Роналду здесь выполняет фундаментальную роль. Они (саудовцы — Спортс»") любят его как своего, считают одним из своих.
Образ Португалии очень тесно связан с образом Криштиану Роналду, который здесь имеет огромный вес, и мы должны использовать его популярность, чтобы привлечь инвестиции в страну", — подчеркнул португальский министр.