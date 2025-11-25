Ричмонд
Хенесс о равной оплате в мужском и женском футболе: «Чепуха. Футболисткам придется снизить ожидания до тех пор, пока женская команда не станет приносить десятки миллионов дохода»

Почетный президент «Баварии» Ули Хенесс высказался о финансовой стороне женского футбола.

Источник: Sports

«Нужно понимать, что с экономической точки зрения это по-прежнему субсидируемый бизнес. Наша [женская] команда обходится “Баварии” примерно в 6−8 миллионов евро в год. Не может быть, чтобы это всегда финансировали мужчины. В конце концов им придется обеспечивать себя самим.

Я считаю этот миф о равной оплате полной чепухой. Я всегда за то, чтобы каждый зарабатывал в соответствии с тем, что приносит он сам. Если женская команда станет приносить десятки миллионов дохода, то они смогут зарабатывать десятки миллионов. Пока этого не произошло, им придется снизить свои ожидания", — сказал Хенесс в подкасте OMR.