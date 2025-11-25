Смородская о тренерах «Спартака»: «Абаскаль и Станкович — это крах. Хотелось бы увидеть возвращение Карпина, он мог бы привести клуб к трофею. Неудача в “Динамо” не говорит о

«Главная проблема “Спартака” в последние годы — плохой выбор тренеров. Ни один специалист за последние годы не смог себя нормально реализовать, а Абаскаль и Станкович — это вообще крах.
На мой взгляд, идеального варианта для «Спартака» не существует — хороших российских тренеров свободных нет, а иностранцы топовые не приедут, только такие, как Абаскаль.
Мне, конечно, очень хотелось бы увидеть возвращение Карпина в «Спартак» — думаю, он мог бы привести клуб к трофею. Карпин — отличный тренер, неудача в «Динамо» не говорит о его уровне", — сказала Смородская.