В раздевалке «Реале» растет пессимизм после 2:2 с «Эльче». Один из источников в клубе сказал: «Эта команда — катастрофа» (The Athletic)

Один из представителей тренерского штаба сказал изданию: «В воздухе ощущается пессимизм. В начале сезона было много энтузиазма, но теперь это, похоже, оборачивается против нас. Быстрого результата почти никогда не бывает, а в этом клубе уровень ожиданий просто чудовищный».
Другой источник, близкий к нескольким игрокам основы, сказал: «Эта команда — катастрофа».
Еще несколько источников, близких к первой команде, сообщили, что несколько «тяжеловесов» «Реала» яростно отреагировали на результат в Эльче.
Другой источник, близкий к персоналу клуба, отметил, что команде нужно научиться лучше управлять темпом игры.