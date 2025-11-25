Ричмонд
В раздевалке «Реале» растет пессимизм после 2:2 с «Эльче». Один из источников в клубе сказал: «Эта команда — катастрофа» (The Athletic)

The Athletic пообщался с несколькими источниками, близкими к «Реалу» (все попросили не называть их имена, чтобы не испортить отношения), чтобы выяснить атмосферу внутри команды после ничьей с «Эльче» (2:2) в 13-м туре Ла Лиги.

Один из представителей тренерского штаба сказал изданию: «В воздухе ощущается пессимизм. В начале сезона было много энтузиазма, но теперь это, похоже, оборачивается против нас. Быстрого результата почти никогда не бывает, а в этом клубе уровень ожиданий просто чудовищный».

Другой источник, близкий к нескольким игрокам основы, сказал: «Эта команда — катастрофа».

Еще несколько источников, близких к первой команде, сообщили, что несколько «тяжеловесов» «Реала» яростно отреагировали на результат в Эльче.

Другой источник, близкий к персоналу клуба, отметил, что команде нужно научиться лучше управлять темпом игры.