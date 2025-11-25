Быстров о составе «Спартака» на матч против ЦСКА: «Романов понимал, что больше будут атаковать левым флангом. Тренер просто подготовился к игре, чего мы не видели до этого»

«Романов, выбирая состав на игру, понимал, что больше будут атаковать левым флангом [Игорь] Дмитриев, [Эсекиэль] Барко, [Манфред] Угальде будут создавать тройки, большинство. На правый фланг им нужен был игрок, который много будет бегать вперед, ответственно подойдет ко всей борьбе. Тренер просто подготовился к матчу, чего мы не видели до этого в “Спартаке”, — заявил Быстров в шоу “О, Родной футбол!” на ВидеоСпортсе»".