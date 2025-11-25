Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
перерыв
Буде-Глимт
1
:
Ювентус
0
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.85
П2
5.63
Футбол. Лига чемпионов
перерыв
Челси
1
:
Барселона
0
Все коэффициенты
П1
1.18
X
7.50
П2
20.00
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Боруссия Д
1
:
Вильярреал
0
Все коэффициенты
П1
2.55
X
2.66
П2
4.10
Футбол. Лига чемпионов
перерыв
Манчестер Сити
0
:
Байер
1
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.20
П2
2.80
Футбол. Лига чемпионов
перерыв
Марсель
0
:
Ньюкасл Юнайтед
1
Все коэффициенты
П1
8.00
X
4.05
П2
1.52
Футбол. Лига чемпионов
перерыв
Наполи
0
:
Карабах
0
Все коэффициенты
П1
1.54
X
3.70
П2
10.00
Футбол. Лига чемпионов
перерыв
Славия Пр
0
:
Атлетик
0
Все коэффициенты
П1
4.00
X
2.20
П2
2.85
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аякс
0
:
Бенфика
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Галатасарай
0
:
Юнион
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 3:2
Арсенал
0
:
Рубин
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Торпедо
0
:
Балтика
2
П1
X
П2

Быстров о составе «Спартака» на матч против ЦСКА: «Романов понимал, что больше будут атаковать левым флангом. Тренер просто подготовился к игре, чего мы не видели до этого»

Вадим Романов возглавил московский клуб 11 ноября после увольнения Деяна Станковича. Он стал первым тренером «Спартака» за шесть лет, выигравшим дебютный матч.

Источник: Спортс"

«Романов, выбирая состав на игру, понимал, что больше будут атаковать левым флангом [Игорь] Дмитриев, [Эсекиэль] Барко, [Манфред] Угальде будут создавать тройки, большинство. На правый фланг им нужен был игрок, который много будет бегать вперед, ответственно подойдет ко всей борьбе. Тренер просто подготовился к матчу, чего мы не видели до этого в “Спартаке”, — заявил Быстров в шоу “О, Родной футбол!” на ВидеоСпортсе»".