Андрей Талалаев: «Сейчас за “Балтику” болеет вся страна. Сколько народу! Очень приятно, будем бороться до последнего гвоздя»

— Увидели, что играли команды разного уровня сегодня. Но состав «Балтики» был скорее ближе ко второму. Игроки, блеснувшие сегодня, дали понять, что заслужили играть в основе? — Не совсем соглашусь. У «Торпедо» много ярких футболистов. Мне кажется, не хватает им немножко блеска в глазах, их подкосила психологическая яма. Не сомневаюсь, что Олег Георгиевич Кононов решит вопросы, чтобы команда решала другие задачи. В конкретном матче я видел структуру и разницу в мастерстве только в трех стадиях. В завершающей стадии атаки же Юшин и Каштанов действовали очень остро. С ними было тяжело играть. Не стал бы прямо такое разделение проводить.