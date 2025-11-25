Ричмонд
Футбол. Лига чемпионов
перерыв
Буде-Глимт
1
:
Ювентус
0
Все коэффициенты
П1
1.68
X
3.70
П2
5.63
Футбол. Лига чемпионов
перерыв
Челси
1
:
Барселона
0
Все коэффициенты
П1
1.18
X
7.50
П2
20.00
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Боруссия Д
0
:
Вильярреал
0
Все коэффициенты
П1
2.50
X
2.66
П2
4.05
Футбол. Лига чемпионов
перерыв
Манчестер Сити
0
:
Байер
1
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.15
П2
2.70
Футбол. Лига чемпионов
перерыв
Марсель
0
:
Ньюкасл Юнайтед
1
Все коэффициенты
П1
8.00
X
4.05
П2
1.52
Футбол. Лига чемпионов
перерыв
Наполи
0
:
Карабах
0
Все коэффициенты
П1
1.54
X
3.70
П2
10.00
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Славия Пр
0
:
Атлетик
0
Все коэффициенты
П1
4.00
X
2.20
П2
2.85
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аякс
0
:
Бенфика
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Галатасарай
0
:
Юнион
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 3:2
Арсенал
0
:
Рубин
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Торпедо
0
:
Балтика
2
П1
X
П2

Андрей Талалаев: «Сейчас за "Балтику" болеет вся страна. Сколько народу! Очень приятно, будем бороться до последнего гвоздя»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев заявил, что за них сейчас болеет вся Россия.

Источник: Спортс"

Во вторник калининградцы обыграли «Торпедо» в ¼ финала Пути регионов FONBET Кубка России (2:0). В Мир РПЛ команда Талалаева идет на 5-м месте.

— Увидели, что играли команды разного уровня сегодня. Но состав «Балтики» был скорее ближе ко второму. Игроки, блеснувшие сегодня, дали понять, что заслужили играть в основе? — Не совсем соглашусь. У «Торпедо» много ярких футболистов. Мне кажется, не хватает им немножко блеска в глазах, их подкосила психологическая яма. Не сомневаюсь, что Олег Георгиевич Кононов решит вопросы, чтобы команда решала другие задачи. В конкретном матче я видел структуру и разницу в мастерстве только в трех стадиях. В завершающей стадии атаки же Юшин и Каштанов действовали очень остро. С ними было тяжело играть. Не стал бы прямо такое разделение проводить.

И второй момент, не делю своих игроков на основных и вторых. Всегда говорю, что прогресс в игре возникает после качественной работы. У нас ушли некоторые игроки, после прихода новых качество возросло. Кто будет играть со «Спартаком», решит не только качество этой игры. Будут более точные выводы, как придут цифры.

Безусловно, кубковые игры — это шанс попасть в основу для тех, кто приехал чуть позже. Какое‑то время на поле таким качеством игры ребята заслуживают. Потому прямой закономерности нет, что раз сыграл хорошо в Кубке, то обязательно попадешь в основу в следующем матче.

— Если вы еще зацепитесь за медали, то все будут рады.

— Спасибо. Мы уже рассуждаем внутри. Мы не стелим соломку. Будем бороться до последнего гвоздя. Самое главное — внимание людей, особенно простых. Сейчас за «Балтику» болеет вся страна. Сколько народу! Очень приятно, — сказал Талалаев.

