Футбол. Лига чемпионов
перерыв
Буде-Глимт
1
:
Ювентус
0
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.85
П2
5.63
Футбол. Лига чемпионов
перерыв
Челси
1
:
Барселона
0
Все коэффициенты
П1
1.18
X
7.50
П2
20.00
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Боруссия Д
1
:
Вильярреал
0
Все коэффициенты
П1
2.46
X
4.50
П2
13.00
Футбол. Лига чемпионов
перерыв
Манчестер Сити
0
:
Байер
1
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.20
П2
2.80
Футбол. Лига чемпионов
перерыв
Марсель
0
:
Ньюкасл Юнайтед
1
Все коэффициенты
П1
8.00
X
4.05
П2
1.52
Футбол. Лига чемпионов
перерыв
Наполи
0
:
Карабах
0
Все коэффициенты
П1
1.54
X
3.70
П2
10.00
Футбол. Лига чемпионов
перерыв
Славия Пр
0
:
Атлетик
0
Все коэффициенты
П1
4.00
X
2.20
П2
2.85
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аякс
0
:
Бенфика
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Галатасарай
0
:
Юнион
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 3:2
Арсенал
0
:
Рубин
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Торпедо
0
:
Балтика
2
П1
X
П2

Судьи отменили 2 гола Энцо «Барселоне» в 1-м тайме — из-за игры Фофана рукой и пассивного офсайда у Чалобы

Два гола полузащитника «Челси» Энцо Фернандеса в матче с «Барселоной» были отменены.

Аргентинский футболист забил два мяча в первом тайме матча 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов. На 4-й минуте Фернандес поразил ворота соперника из пределов вратарской площади после розыгрыша углового, но гол был отменен — отдавший результативную передачу Уэсли Фофана подыграл себе рукой.

На 23-й минуте Энцо отправил мяч в сетку после подачи Эстевао со штрафного, но и этот гол не был засчитан — ассистент главного арбитра Славко Винчича поднял флажок, решив, что Трево Чалоба находился в пассивном офсайде и активно участвовал в эпизоде. ВАР не стал вмешиваться.

Спортс«» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.