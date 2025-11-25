Судьи отменили 2 гола Энцо «Барселоне» в 1-м тайме — из-за игры Фофана рукой и пассивного офсайда у Чалобы

На 23-й минуте Энцо отправил мяч в сетку после подачи Эстевао со штрафного, но и этот гол не был засчитан — ассистент главного арбитра Славко Винчича поднял флажок, решив, что Трево Чалоба находился в пассивном офсайде и активно участвовал в эпизоде. ВАР не стал вмешиваться.