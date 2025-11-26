Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Буде-Глимт
2
:
Ювентус
3
Все коэффициенты
П1
100.00
X
8.50
П2
6.91
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Челси
3
:
Барселона
0
Все коэффициенты
П1
1.03
X
25.00
П2
100.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Боруссия Д
3
:
Вильярреал
0
Все коэффициенты
П1
1.02
X
22.00
П2
100.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Марсель
2
:
Ньюкасл Юнайтед
1
Все коэффициенты
П1
1.28
X
6.25
П2
84.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Наполи
2
:
Карабах
0
Все коэффициенты
П1
1.09
X
16.70
П2
100.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Славия Пр
0
:
Атлетик
0
Все коэффициенты
П1
12.50
X
1.50
П2
8.50
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Манчестер Сити
0
:
Байер
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аякс
0
:
Бенфика
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Галатасарай
0
:
Юнион
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 3:2
Арсенал
0
:
Рубин
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Торпедо
0
:
Балтика
2
П1
X
П2

Надаль хотел бы стать президентом «Реала»: «Почему нет? Это прекрасный, мотивирующий и захватывающий вызов»

Бывший теннисист Рафаэль Надаль признался, что не исключает возможности стать президентом «Реала» в будущем. Испанец является болельщиком почетным членом мадридского клуба.

Источник: Спортс"

Действующим главой «Реала» является Флорентино Перес.

«У “Реала” лучший президент, и клубу не нужен новый. Никто не знает, что готовит будущее. В концептуальном плане — да, мне бы хотелось, почему нет? Это прекрасный, красивый, мотивирующий и захватывающий вызов.

Прежде всего, я должен быть уверен, что готов к этому. Хотел бы я этого? Возможно, да. Означает ли это, что когда-нибудь в своей жизни я могу задуматься о том, чтобы стать президентом или нет? Ну, не знаю, вижу это далеким и трудным, но никогда не знаешь", — сказал Надаль.