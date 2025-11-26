Надаль хотел бы стать президентом «Реала»: «Почему нет? Это прекрасный, мотивирующий и захватывающий вызов»

Действующим главой «Реала» является Флорентино Перес.
«У “Реала” лучший президент, и клубу не нужен новый. Никто не знает, что готовит будущее. В концептуальном плане — да, мне бы хотелось, почему нет? Это прекрасный, красивый, мотивирующий и захватывающий вызов.
Прежде всего, я должен быть уверен, что готов к этому. Хотел бы я этого? Возможно, да. Означает ли это, что когда-нибудь в своей жизни я могу задуматься о том, чтобы стать президентом или нет? Ну, не знаю, вижу это далеким и трудным, но никогда не знаешь", — сказал Надаль.