Хенесс о критике немецкого правительства: «Каждый день заголовки, скандалы. Медиа ведут себя так, будто их задача — раскручивать конфликт. Общество должно дать время тем, кого оно избрало»

У нас в стране сейчас вообще никто не умеет ждать. Каждое решение — тут же под микроскопом, с кучей экспертов, которые через пять минут после объявления уже знают, что все сделано неправильно. Это какое-то сумасшествие. Медиа ведут себя так, будто их задача — не разбираться, а раскручивать конфликт. Чем громче, тем лучше.