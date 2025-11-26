Ричмонд
Хенесс о критике немецкого правительства: «Каждый день заголовки, скандалы. Медиа ведут себя так, будто их задача — раскручивать конфликт. Общество должно дать время тем, кого оно избрало»

Почетный президент «Баварии» Ули Хенесс поделился мнением о критике в отношении немецкого правительства в СМИ.

Источник: Спортс"

"Знаете, иногда на нашу политическую систему и медиа смотреть просто невозможно. Правительство работает всего шесть месяцев, а ощущение такое, будто оно работает уже 10 лет и всем чем-то обязано. Им бы хоть немного времени дать, хоть чуть-чуть. Но нет — каждый день заголовки, ток-шоу, комментарии, скандалы.

У нас в стране сейчас вообще никто не умеет ждать. Каждое решение — тут же под микроскопом, с кучей экспертов, которые через пять минут после объявления уже знают, что все сделано неправильно. Это какое-то сумасшествие. Медиа ведут себя так, будто их задача — не разбираться, а раскручивать конфликт. Чем громче, тем лучше.

И политики из-за этого сами не выдерживают. Они все время оглядываются: что скажут журналисты, что подумают в соцсетях? Так нельзя работать. Нельзя каждые два дня менять курс только потому, что кто-то в ток-шоу крикнул громче остальных. Это не управление страной — это реагирование на шум.

Мне этого очень не хватает: спокойствия, выдержки, стратегического подхода. Германия всегда была страной, где решения принимались продуманно, где смотрели на двадцать лет вперед. А сейчас мы живем так, будто все должно происходить сию же секунду.

Я скажу вам прямо: если мы так и дальше будем скакать от одного скандала к другому, от одного громкого комментария к следующему, мы никуда не продвинемся. Политикам нужно работать, а не обороняться. Медиа — перестать кричать. А обществу — дать время тем, кого оно само избрало", — сказал Хенесс.