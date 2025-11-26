Эстевао — третий игрок до 20 лет после Мбаппе и Холанда, забивший в своих трех первых матчах ЛЧ, в которых вышел в старте. Сегодня — гол «Барселоне»

Эстевао (18 лет 215 дней) стал третьим игроком до 20 лет, забившим в каждом из своих первых трех матчей в стартовом составе в Лиге чемпионов после Килиана Мбаппе (18 лет 113 дней) и Эрлинга Холанда (19 лет 107 дней).