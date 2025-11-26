Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Буде-Глимт
2
:
Ювентус
3
Все коэффициенты
П1
100.00
X
8.50
П2
6.91
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Челси
3
:
Барселона
0
Все коэффициенты
П1
1.03
X
25.00
П2
100.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Боруссия Д
3
:
Вильярреал
0
Все коэффициенты
П1
1.02
X
22.00
П2
100.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Марсель
2
:
Ньюкасл Юнайтед
1
Все коэффициенты
П1
1.28
X
6.25
П2
84.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Наполи
2
:
Карабах
0
Все коэффициенты
П1
1.09
X
16.70
П2
100.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Славия Пр
0
:
Атлетик
0
Все коэффициенты
П1
12.50
X
1.50
П2
8.50
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Манчестер Сити
0
:
Байер
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аякс
0
:
Бенфика
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Галатасарай
0
:
Юнион
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 3:2
Арсенал
0
:
Рубин
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Торпедо
0
:
Балтика
2
П1
X
П2

Эстевао — третий игрок до 20 лет после Мбаппе и Холанда, забивший в своих трех первых матчах ЛЧ, в которых вышел в старте. Сегодня — гол «Барселоне»

Эстевао (18 лет 215 дней) стал третьим игроком до 20 лет, забившим в каждом из своих первых трех матчей в стартовом составе в Лиге чемпионов после Килиана Мбаппе (18 лет 113 дней) и Эрлинга Холанда (19 лет 107 дней).

Источник: Спортс"

Вингер «Челси» забил «Барселоне» в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов (3:0, второй тайм). До этого он забил «Аяксу» (5:1) и «Карабаху» (2:2).