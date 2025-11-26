Ричмонд
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Буде-Глимт
2
:
Ювентус
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Челси
3
:
Барселона
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Боруссия Д
4
:
Вильярреал
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Манчестер Сити
0
:
Байер
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Марсель
2
:
Ньюкасл Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Наполи
2
:
Карабах
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Славия Пр
0
:
Атлетик
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аякс
0
:
Бенфика
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Галатасарай
0
:
Юнион
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 3:2
Арсенал
0
:
Рубин
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Торпедо
0
:
Балтика
2
П1
X
П2

Флик о 0:3 с «Челси»: «Барса» слишком много теряла мяч и ошибалась в передачах. В меньшинстве нам было непросто. Тяжело войти в восьмерку лучших, но мы будем пытаться"

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о поражении от «Челси» (0:3) в Лиге чемпионов.

На 44-й минуте красную карточку получил защитник каталонцев Рональд Араухо.

«Мы не забили первый гол в той великолепной возможности. Потом, играя в меньшинстве против такого “Челси”, было непросто. Мы боролись, и я увидел положительные моменты, но мы слишком много теряли мяч. Это все, что могу сказать.

Мы теряли легкие мячи и делали простые неточные передачи. Нужно все это проанализировать. Не знаю, сколько минут, но мы долго играли вдесятером. «Челси» очень хорош в обращении с мячом. Это нужно принять, но также мыслить позитивно.

Тяжело войти в число восьми лучших, но мы будем пытаться", — сказал Флик.