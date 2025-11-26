Флик о 0:3 с «Челси»: «Барса» слишком много теряла мяч и ошибалась в передачах. В меньшинстве нам было непросто. Тяжело войти в восьмерку лучших, но мы будем пытаться"

На 44-й минуте красную карточку получил защитник каталонцев Рональд Араухо.
«Мы не забили первый гол в той великолепной возможности. Потом, играя в меньшинстве против такого “Челси”, было непросто. Мы боролись, и я увидел положительные моменты, но мы слишком много теряли мяч. Это все, что могу сказать.
Мы теряли легкие мячи и делали простые неточные передачи. Нужно все это проанализировать. Не знаю, сколько минут, но мы долго играли вдесятером. «Челси» очень хорош в обращении с мячом. Это нужно принять, но также мыслить позитивно.
Тяжело войти в число восьми лучших, но мы будем пытаться", — сказал Флик.