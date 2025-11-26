Прервалась серия «Барсы» из 53 матчей подряд с голами. Каталонцы не забили «Челси»

«Барселона» не смогла забить в игре Лиги чемпионов впервые с 7 ноября 2023 года — тогда она уступила «Шахтеру» (0:1). После этого каталонцы забивали в 22 матчах ЛЧ подряд — это была их самая длинная результативная серия в этом турнире после той, которую они провели в период с 2009 по 2012 год (29 матчей с голами).