Футбол. Лига чемпионов
завершен
Буде-Глимт
2
:
Ювентус
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Челси
3
:
Барселона
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Боруссия Д
4
:
Вильярреал
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Манчестер Сити
0
:
Байер
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Марсель
2
:
Ньюкасл Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Наполи
2
:
Карабах
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Славия Пр
0
:
Атлетик
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аякс
0
:
Бенфика
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Галатасарай
0
:
Юнион
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 3:2
Арсенал
0
:
Рубин
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Торпедо
0
:
Балтика
2
П1
X
П2

Прервалась серия «Барсы» из 53 матчей подряд с голами. Каталонцы не забили «Челси»

Завершилась серия матчей с голами «Барселоны».

Сегодня каталонская команда потерпела поражение от «Челси» со счетом 0:3 в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов. «Блауграна» ни разу не поразила ворота соперника впервые с 15 декабря 2024 года — тогда она проиграла «Леганесу» (0:1). С тех пор «Барса» забивала как минимум один мяч в 53 матчах подряд.

«Барселона» не смогла забить в игре Лиги чемпионов впервые с 7 ноября 2023 года — тогда она уступила «Шахтеру» (0:1). После этого каталонцы забивали в 22 матчах ЛЧ подряд — это была их самая длинная результативная серия в этом турнире после той, которую они провели в период с 2009 по 2012 год (29 матчей с голами).