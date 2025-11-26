«Барселона» разгромно проиграла «Челси» в матче Лиги чемпионов

В течение игры арбитр отменил три взятия ворот «Барселоны» после просмотра видеоповторов. В шестом туре группового этапа, который состоится 9 декабря, «Челси» отправится в гости к итальянской «Аталанте», тогда как «Барселона» на своём поле примет франкфуртский «Айнтрахт».
Все матчи дня в Лиге чемпионов:
- «Аякс» (Нидерланды) 0:2 «Бенфика» (Португалия);
- «Галатасарай» (Турция) 0:1 «Юнион Сент-Жиллуа» (Бельгия);
- «Боруссия» Дортмунд (Германия) 4:0 «Вильярреал» (Испания);
- «Манчестер Сити» (Англия) 0:2 «Байер» (Германия);
- «Будё-Глимт» (Норвегия) 2:3 «Ювентус» (Италия);
- «Марсель» (Франция) 2:1 «Ньюкасл» (Англия);
- «Наполи» (Италия) 2:0 «Карабах» (Азербайджан);
- «Славия Прага» (Чехия) 0:0 «Атлетик» (Испания).
Ранее Life.ru сообщал, что нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду был условно дисквалифицирован на два матча за агрессивные действия в игре отборочного турнира чемпионата мира 2026 года против сборной Ирландии. Это означает, что Роналду пропустит их только в случае нового нарушения дисциплинарных правил и сможет сыграть на предстоящем чемпионате мира 2026 года, куда Португалия отобралась.