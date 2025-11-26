Ричмонд
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Буде-Глимт
2
:
Ювентус
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Челси
3
:
Барселона
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Боруссия Д
4
:
Вильярреал
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Манчестер Сити
0
:
Байер
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Марсель
2
:
Ньюкасл Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Наполи
2
:
Карабах
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Славия Пр
0
:
Атлетик
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аякс
0
:
Бенфика
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Галатасарай
0
:
Юнион
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 3:2
Арсенал
0
:
Рубин
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Торпедо
0
:
Балтика
2
П1
X
П2

«Барселона» разгромно проиграла «Челси» в матче Лиги чемпионов

В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов лондонский «Челси» на своём поле уверенно переиграл «Барселону» со счётом 3:0. Победу хозяевам принесли гол Эстевао на 55-й минуте и точный удар Лиама Делапа на 73-й. На 27-й минуте защитник гостей Жюль Кунде срезал мяч в собственные ворота, а ещё до перерыва, на 44-й минуте, каталонцы остались в меньшинстве после удаления Рональда Араухо.

Источник: Reuters

В течение игры арбитр отменил три взятия ворот «Барселоны» после просмотра видеоповторов. В шестом туре группового этапа, который состоится 9 декабря, «Челси» отправится в гости к итальянской «Аталанте», тогда как «Барселона» на своём поле примет франкфуртский «Айнтрахт».

Все матчи дня в Лиге чемпионов:

  • «Аякс» (Нидерланды) 0:2 «Бенфика» (Португалия);
  • «Галатасарай» (Турция) 0:1 «Юнион Сент-Жиллуа» (Бельгия);
  • «Боруссия» Дортмунд (Германия) 4:0 «Вильярреал» (Испания);
  • «Манчестер Сити» (Англия) 0:2 «Байер» (Германия);
  • «Будё-Глимт» (Норвегия) 2:3 «Ювентус» (Италия);
  • «Марсель» (Франция) 2:1 «Ньюкасл» (Англия);
  • «Наполи» (Италия) 2:0 «Карабах» (Азербайджан);
  • «Славия Прага» (Чехия) 0:0 «Атлетик» (Испания).

Ранее Life.ru сообщал, что нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду был условно дисквалифицирован на два матча за агрессивные действия в игре отборочного турнира чемпионата мира 2026 года против сборной Ирландии. Это означает, что Роналду пропустит их только в случае нового нарушения дисциплинарных правил и сможет сыграть на предстоящем чемпионате мира 2026 года, куда Португалия отобралась.