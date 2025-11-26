«Барселона» разгромно проиграла «Челси» в матче Лиги чемпионов

Ранее Life.ru сообщал, что нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду был условно дисквалифицирован на два матча за агрессивные действия в игре отборочного турнира чемпионата мира 2026 года против сборной Ирландии. Это означает, что Роналду пропустит их только в случае нового нарушения дисциплинарных правил и сможет сыграть на предстоящем чемпионате мира 2026 года, куда Португалия отобралась.