Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Буде-Глимт
2
:
Ювентус
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Челси
3
:
Барселона
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Боруссия Д
4
:
Вильярреал
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Манчестер Сити
0
:
Байер
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Марсель
2
:
Ньюкасл Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Наполи
2
:
Карабах
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Славия Пр
0
:
Атлетик
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аякс
0
:
Бенфика
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Галатасарай
0
:
Юнион
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 3:2
Арсенал
0
:
Рубин
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Торпедо
0
:
Балтика
2
П1
X
П2

Гвардиола о 0:2 от «Байера»: «Беру на себя всю ответственность. “Ман Сити” не хватало того, что необходимо, когда играешь на самом высоком уровне»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола подвел итоги игры с «Байером» в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов (0:2).

Источник: Спортс"

О том, что он сказал в раздевалке после матча.

«Это останется между нами».

Об игре.

«Я беру на себя всю ответственность, но все же считаю, что, хотя в стартовом составе вышли выдающиеся игроки, нам не хватало того, что необходимо, когда играешь на самом высоком уровне. Теперь мы должны бороться в следующих матчах».

«Байер» был хорош. В целом мы тоже действовали очень хорошо, у нас было больше моментов, чем у них, но это были полумоменты".

О 10 изменениях в стартовом составе.

«Если мы выигрываем, это не проблема, но я должен признать, что, возможно, это много. Но я думаю, что, играя каждые два-три дня, мы должны [вносить изменения], но, судя по результату, возможно, их было слишком много».

О матче с «Реалом».

«У нас еще есть время».