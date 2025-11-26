Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Буде-Глимт
2
:
Ювентус
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Челси
3
:
Барселона
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Боруссия Д
4
:
Вильярреал
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Манчестер Сити
0
:
Байер
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Марсель
2
:
Ньюкасл Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Наполи
2
:
Карабах
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Славия Пр
0
:
Атлетик
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аякс
0
:
Бенфика
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Галатасарай
0
:
Юнион
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 3:2
Арсенал
0
:
Рубин
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Торпедо
0
:
Балтика
2
П1
X
П2

Спаллетти о 3:2 с «Буде-Глимт»: «Я рад — в раздевалке я видел счастливые лица или, по крайней мере, более расслабленные. Нам говорили, что хозяевам легче дышать в таком климате, здесь не

Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти высказался о победе над «Буде-Глимт» в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов (3:2).

«Команда сыграла открыто и атаковала, что было непросто, потому что “Буде-Глимт” на этом поле показывает впечатляющую игру в пас и скорость мышления, что несколько пугало нас, когда мы смотрели их предыдущие домашние матчи.

После перерыва мы прибавили и стали атаковать. Это важная победа, которую ребята заслужили, и мы посвящаем ее себе и тем болельщикам, которые приехали, чтобы посмотреть нашу игру здесь.

О том, что Йылдыз и Дэвид вышли на замену.

"Дело не в выборе, а в том, чтобы обеспечить развитие всей команды. Я сегодня рад, потому что в раздевалке я видел счастливые лица или, по крайней мере, более расслабленные, потому что игроки тоже люди, и они переживают, когда что-то идет не так. Нет такого, чтобы кому-то было все равно.

Команда продолжала стараться, у нее были хорошие отрезки в матче. Здесь всем нелегко играть. Нам говорили, что здесь кажется, будто хозяева играют в два раза быстрее, что им легче дышать в таком климате, так что трудностей было много.

Было бы обидно не набрать три очка после такого второго тайма, потому что ребята сделали то, что от них требовалось", — сказал Спаллетти.