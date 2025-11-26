Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Буде-Глимт
2
:
Ювентус
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Челси
3
:
Барселона
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Боруссия Д
4
:
Вильярреал
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Манчестер Сити
0
:
Байер
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Марсель
2
:
Ньюкасл Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Наполи
2
:
Карабах
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Славия Пр
0
:
Атлетик
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аякс
0
:
Бенфика
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Галатасарай
0
:
Юнион
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 3:2
Арсенал
0
:
Рубин
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Торпедо
0
:
Балтика
2
П1
X
П2

Кукурелья об Эстевао: «Он только сейчас приехал в Европу и, может, на пару лет отстает от Ямаля. Но у него особенный талант, сегодня он показал это»

Защитник «Челси» Марк Кукурелья оценил игру Эстевао в матче с «Барселоной» (3:0), в котором 18-летний бразилец отметился голом. Кукурелья также высказался о сравнении Эстевао и Ламина Ямаля.

Источник: Спортс"

"Да, я думаю, что Эстеван — это особенный талант. Он маленький парень, всегда счастливый, всегда улыбается. Сегодня мы показали, что он очень наслаждается игрой. Он всегда пытается идти один в один, и в итоге забил с правой.

Основное отличие в том, что Эстевао, возможно, только сейчас приехал в Европу и, может быть, на пару лет отстает от Ламина [Ямаля]. Но сегодня он показал, что у него сильный характер и большое качество", — сказал Кукурелья в интервью Amazon Prime.

На вопрос, приближается ли Эстевао к уровню Ямаля, Кукурелья ответил: «Да. Он особенный парень. В раздевалке у нас хорошие люди, так что, надеюсь, мы сможем ему помочь».