Кукурелья об Эстевао: «Он только сейчас приехал в Европу и, может, на пару лет отстает от Ямаля. Но у него особенный талант, сегодня он показал это»

"Да, я думаю, что Эстеван — это особенный талант. Он маленький парень, всегда счастливый, всегда улыбается. Сегодня мы показали, что он очень наслаждается игрой. Он всегда пытается идти один в один, и в итоге забил с правой.
Основное отличие в том, что Эстевао, возможно, только сейчас приехал в Европу и, может быть, на пару лет отстает от Ламина [Ямаля]. Но сегодня он показал, что у него сильный характер и большое качество", — сказал Кукурелья в интервью Amazon Prime.
На вопрос, приближается ли Эстевао к уровню Ямаля, Кукурелья ответил: «Да. Он особенный парень. В раздевалке у нас хорошие люди, так что, надеюсь, мы сможем ему помочь».