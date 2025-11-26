Ричмонд
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Буде-Глимт
2
:
Ювентус
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Челси
3
:
Барселона
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Боруссия Д
4
:
Вильярреал
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Манчестер Сити
0
:
Байер
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Марсель
2
:
Ньюкасл Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Наполи
2
:
Карабах
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Славия Пр
0
:
Атлетик
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аякс
0
:
Бенфика
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Галатасарай
0
:
Юнион
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 3:2
Арсенал
0
:
Рубин
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Торпедо
0
:
Балтика
2
П1
X
П2

Конте о 2:0 с «Карабахом»: «У “Наполи” мало доступных игроков, но я был уверен, что добьемся результата»

Антонио Конте оценил победу «Наполи» над «Карабахом» (2:0) в Лиге чемпионов.

Источник: Sports

"Сегодня мы были в очень сложной ситуации, на скамейке было семь игроков, двое из них — вратари, двое — молодые перспективные футболисты. Это трудное время, и так было с начала сезона. Если у тебя мало доступных игроков, нужно искать другие решения, понимая риски повторного использования одних и тех же футболистов и вероятность новых травм.

Мы провели хорошие матчи против «Аталанты» и «Карабаха», который, не забываем, сыграл вничью с «Челси», обыграл «Бенфику» и «Копенгаген». В Лиге чемпионов нет легких матчей. Я чувствовал хорошую энергию команды, даже в перерыве я был уверен, что мы добьемся результата«, — сказал тренер “Наполи”.