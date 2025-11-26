Конте о 2:0 с «Карабахом»: «У “Наполи” мало доступных игроков, но я был уверен, что добьемся результата»

"Сегодня мы были в очень сложной ситуации, на скамейке было семь игроков, двое из них — вратари, двое — молодые перспективные футболисты. Это трудное время, и так было с начала сезона. Если у тебя мало доступных игроков, нужно искать другие решения, понимая риски повторного использования одних и тех же футболистов и вероятность новых травм.
Мы провели хорошие матчи против «Аталанты» и «Карабаха», который, не забываем, сыграл вничью с «Челси», обыграл «Бенфику» и «Копенгаген». В Лиге чемпионов нет легких матчей. Я чувствовал хорошую энергию команды, даже в перерыве я был уверен, что мы добьемся результата«, — сказал тренер “Наполи”.