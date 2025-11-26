Ричмонд
Футбол. Кубок России
18:00
Краснодар
:
Оренбург
Все коэффициенты
П1
1.36
X
5.58
П2
8.25
Футбол. Кубок России
18:00
ЦСКА
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
1.71
X
3.75
П2
5.60
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Буде-Глимт
2
:
Ювентус
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Челси
3
:
Барселона
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Боруссия Д
4
:
Вильярреал
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Манчестер Сити
0
:
Байер
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Марсель
2
:
Ньюкасл Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Наполи
2
:
Карабах
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Славия Пр
0
:
Атлетик
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аякс
0
:
Бенфика
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Галатасарай
0
:
Юнион
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 3:2
Арсенал
0
:
Рубин
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Торпедо
0
:
Балтика
2
П1
X
П2

Гурбанов про 0:2 с «Наполи»: «Доволен игрой “Карабаха”. Ребята боролись до конца, атаковали и показывали смелый футбол»

Гурбан Гурбанов оценил поражение «Карабаха» от «Наполи» (0:2) в Лиге чемпионов.

Источник: Спортс"

— Я доволен нашей игрой. Несмотря на поражение, ребята не отступали и боролись до конца, атаковали и показывали смелую игру. Против нас играла очень качественная команда. Мы должны продолжать в том же духе. Как я говорил до этого, мы должны наслаждаться каждым матчем на этом турнире и должны уверенно играть, чтобы продолжать расти.

— Как считаете, что было не так, как вы ожидали, как в игре соперника, так и в вашей?

— Можно сказать, что все было так, как мы и думали. Разве что перед первым голом, когда провели замену и перестраивалась оборона, мы где-то на 8−10 минут потеряли нити игры. Поначалу мы действовали по одной системе, и после вынужденной замены возникло недопонимание в эти минуты. Тогда и решился исход встречи.

Соперник тоже в последнее время перешел в игру с пятью защитниками. В его составе качественные футболисты. Голы мы пропустили, конечно, простые. За такое игрокам претензии не предъявить, — сказал тренер «Карабаха».