Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
18:00
Краснодар
:
Оренбург
Все коэффициенты
П1
1.36
X
5.58
П2
8.25
Футбол. Кубок России
18:00
ЦСКА
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
1.71
X
3.75
П2
5.60
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Буде-Глимт
2
:
Ювентус
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Челси
3
:
Барселона
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Боруссия Д
4
:
Вильярреал
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Манчестер Сити
0
:
Байер
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Марсель
2
:
Ньюкасл Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Наполи
2
:
Карабах
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Славия Пр
0
:
Атлетик
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аякс
0
:
Бенфика
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Галатасарай
0
:
Юнион
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 3:2
Арсенал
0
:
Рубин
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Торпедо
0
:
Балтика
2
П1
X
П2

Дмитриев о смене тренера в «Спартаке»: «За такой небольшой промежуток тяжело поменять что-то кардинально. Россиянам проще общаться с Романовым»

Хавбек «Спартака» Игорь Дмитриев высказался о смене тренера в команде.

Источник: Спортс"

— Матч с ЦСКА — первый под руководством Романова. Что он изменил? И правда ли, что ему команда доверяет больше, чем Станковичу?

— Россиянам проще общаться с Романовым. Что касается изменений, то мы провели только пару тренировок после возвращения из сборной… Конечно, изменения есть. Но за такой небольшой промежуток времени тяжело поменять что-то кардинально.

— Правда, что даже при Станковиче ты чаще общался именно с Романовым? И что он помогал тебе интегрироваться в команду?

— Да, наверное, чаще общался с Вадимом Юрьевичем. Опять же, потому что проще ему задать вопрос и услышать ответ на русском. Он часто что-то говорил мне, подсказывал…

— Многие уверены, что эмоциональность Деяна больше мешала команде, а не помогала. Это правда?

— Честно, особо не обращал внимания на то, что происходило на скамейке. Всегда вовлечен в игру, так что происходящего вокруг особо и не видел, — сказал Дмитриев.