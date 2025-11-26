Ричмонд
Карпин больше не будет совмещать работу: «Пока тренер сборной, тему закрыл»

Валерий Карпин заявил, что не будет совмещать работу в сборной России и на уровне клуба.

Источник: Спортс"

— Совмещение — тему для себя закрыли на будущее?

— Да, пока тренер сборной, да уже закрыл, — сказал тренер сборной России в эфире телеканала «Россия 24».

17 ноября Карпин объявил об уходе с поста тренера «Динамо». Ранее он возглавлял «Ростов».

Узнать больше по теме
Биография Валерия Карпина: карьера и личная жизнь футболиста и тренера
Валерий Карпин — фигура в нашем футболе уникальная. Один из самых ярких футболистов своего времени не затерялся и после завершения карьеры. Можно много спорить о том, насколько сильным тренером является Карпин. Но он точно является легендой нашего футбола. Именно поэтому вам стоит ознакомиться с биографией столь яркой личности.
Читать дальше