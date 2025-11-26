Карпин больше не будет совмещать работу: «Пока тренер сборной, тему закрыл»

— Совмещение — тему для себя закрыли на будущее?
— Да, пока тренер сборной, да уже закрыл, — сказал тренер сборной России в эфире телеканала «Россия 24».
17 ноября Карпин объявил об уходе с поста тренера «Динамо». Ранее он возглавлял «Ростов».
