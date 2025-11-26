В Буэнос-Айресе остановили проект строительства мавзолея Марадоны

Марадона умер 25 ноября 2020 года на 61-м году жизни. Причиной стала острая сердечная недостаточность, которая привела к отеку легких. Он был чемпионом мира 1986 года и считается одним из лучших футболистов ХХ века. Марадона выступал за аргентинские клубы «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс» и «Ньюэллс Олд Бойз», испанские «Барселону» и «Севилью», а также итальянский «Наполи». Аргентинский нападающий выигрывал чемпионат и Кубок Италии, Кубок Испании и Кубок УЕФА. Всего он сыграл 687 матчей и забил 363 мяча, в том числе 113 матчей и 50 мячей за сборную Аргентины.