Рахимов о поражении от «Арсенала»: «Значит, Кубок “Рубин” не должен был выиграть в этом году. Нужно уметь держать удар»

— Много чего. Мы прекрасно понимали, что нас ждет. Понимали, что будет очень тяжелая игра, мы видели последние матчи «Арсенала». Это очень опытная команда, почти все футболисты играли в Премьер‑лиге. По матчу все складывалось неплохо, но в завершающей фазе у нас были проблемы и было достаточно брака.