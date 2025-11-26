Ричмонд
Андрей Талалаев: «Не надо делить тренеров на национальности. Тренеры или системные, или спонтанные»

Андрей Талалаев заявил, что делит тренеров на системных и спонтанных.

Источник: Спортс"

"Меня изначально спросили на съезде Объединения тренеров, как я отношусь к иностранным тренерам. Я сказал, что не делю тренеров на иностранцев, молодых и на старых. Но знаю, как сложно пробиться в Италии. Так как сам пытался. И ответил, что какие‑то ограничения должны быть. Например, взносы за иностранных тренеров, чтобы эти деньги шли детским тренерам в те клубы, в которые они приходят.

После этого спросили, с кем легче играть — с иностранцами или русскими. Я ответил, что есть топовые тренеры — как русские, так и иностранные. Потому что мы не знаем фамилии даже некоторых тренеров, которых нам привозят. Чем системнее тренер, тем легче работать, если честно. Найти проблемы в системе и подстроиться. Мы со всеми системными командами играем ровно, плотно.

Но мое кредо — не надо делить тренеров на национальности. Тренеры или системные, или спонтанные. Кто‑то же будет клевать и цепляться за то, что я сейчас сказал. У нас своих тренеров достаточно. При этом когда приходят сильные иностранные специалисты, они красавцы.

У нас есть примеры Бердыева, Парфенова, Федотова, которые добивались результата, пусть и с другими бюджетами. У нас почему‑то не принято хвалить своих. А ведь достаточно специалистов, которые будут готовы дать результат, если будут созданы определенные условия«, — сказал тренер “Балтики”.

Биография Андрея Талалаева: карьера и личная жизнь футбольного тренера
Андрей Талалаев в настоящее время переживает невероятную волну популярности. Тренер, то и дело курсировавший между аутсайдерами РПЛ, ФНЛ и телевидением, в этом году построил крепкую команду в Калининграде. «Балтика» всё ещё идёт в группе лидеров чемпионата и не собирается останавливаться. Такого в биографии русского Раньери прежде не случалось.
Читать дальше