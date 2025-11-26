Андрей Талалаев: «Не надо делить тренеров на национальности. Тренеры или системные, или спонтанные»

"Меня изначально спросили на съезде Объединения тренеров, как я отношусь к иностранным тренерам. Я сказал, что не делю тренеров на иностранцев, молодых и на старых. Но знаю, как сложно пробиться в Италии. Так как сам пытался. И ответил, что какие‑то ограничения должны быть. Например, взносы за иностранных тренеров, чтобы эти деньги шли детским тренерам в те клубы, в которые они приходят.