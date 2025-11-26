Ричмонд
Хаби Алонсо: «Игроки — важнее всех в любой команде. С ними нужно наладить контакт и уважать. Результаты не должны сбивать “Реал” с пути»

Хаби Алонсо рассказал, насколько важно для тренера наладить контакт с игроками.

— Сложно ли иметь дело с классными игроками?

— Они требовательны, они профессионалы. У них бывают разные ситуации, но именно они делают их теми, кто они есть. И с ними нужно наладить контакт.

— Говорят, что «Реал» — это скорее клуб игроков, чем тренеров. Что вы думаете?

— Думаю, в любой команде игроки — важнее всех. Решающее значение имеет мастерство игроков, их отношение к делу, насколько хорошо они подготовлены… Мы поддерживаем их и должны быть рядом.

— Как думаете, игроки способны подорвать авторитет тренера?

— Нужно очень уважать игроков. Я не буду об этом говорить. Я знаю, что такое раздевалка, через что приходится проходить и как справляться с внешним шумом. Такие ситуации не должны заставлять нас терять концентрацию.

Результаты не те, что мы хотели, мы знаем последствия, но они не должны сбивать нас с пути, к которому мы стремимся, — сказал тренер «Реала».