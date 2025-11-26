«Особое отношение ФИФА к Роналду подрывает доверие и авторитет судей. Хороший день для маркетинга, плохой — для дисциплины». Журналист Уинтер об условной дисквалификации Криштиану

Напомним, 40-летний форвард сборной Португалии был удален с поля в матче с Ирландией (0:2) за удар локтем в спину защитнику соперника Даре О’Ши. Дисциплинарный комитет ФИФА приняла решение дисквалифицировать Роналду на 3 матча, 2 из которых — условно. Таким образом, Криштиану сможет принять участие в первом туре группового этапа ЧМ-2026 — он уже отбыл реальную дисквалификацию, пропустив игру с Арменией (9:1).
«Своим особым отношением к Криштиану Роналду ФИФА подрывает доверие к своему дисциплинарному процессу и авторитет судей. Несомненно, он один из величайших футболистов, потрясающий игрок — хотя и переживает неизбежный спад в свои 40 лет, — имеющий огромное значение для ФИФА в плане маркетинга и популяризации футбола благодаря миллиарду подписчиков в социальных сетях, а “последний танец” Месси и Роналду на чемпионате мира — мечта для ФИФА и телевидения. Но справедливость не должна обращать внимание на статус и коммерческое значение.
ФИФА могла бы добиться уважения, наказав Роналду должным образом, как они поступают с другими игроками. И Португалия, несомненно, справилась бы без Роналду в двух матчах группового этапа, что должно было стать наказанием Криштиану за агрессивное поведение. Роналду ударил локтем Дару О’Ши в спину и сначала получил желтую карточку, которая благодаря ВАР была справедливо заменена на красную за агрессивное поведение, что обычно влечет дисквалификацию на три матча. Таким образом, ФИФА фактически подорвала авторитет ВАР.
Роналду уже пропустил одну игру, и теперь ФИФА откладывает две оставшихся на год. Удобно. США — страна освобожденных. ФИФА все же пригласила Месси на клубный чемпионат мира… Но стоит ли кому-либо из игроков, которых удалят в мартовских матчах плей-офф, ожидать аналогичного снисхождения от ФИФА?
Это первая дисквалификация Роналду в 226 матчах за сборную — впечатляющий рекорд, который обеспечил ему симпатии со стороны организации и Джанни Инфантино.
В заявлении ФИФА говорится: «Если Криштиану Роналду совершит еще одно нарушение, аналогичное по характеру и степени тяжести, в течение испытательного срока, дисквалификация, указанная в дисциплинарном решении, автоматически вступит в силу». Ключевой момент здесь — «степень тяжести». ФИФА признает серьезность проступка Роналду, но тем не менее не наказывает его серьезно. Хороший день для маркетинга. Плохой — для дисциплины", — написал Уинтер.