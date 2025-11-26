«Особое отношение ФИФА к Роналду подрывает доверие и авторитет судей. Хороший день для маркетинга, плохой — для дисциплины». Журналист Уинтер об условной дисквалификации Криштиану

«Своим особым отношением к Криштиану Роналду ФИФА подрывает доверие к своему дисциплинарному процессу и авторитет судей. Несомненно, он один из величайших футболистов, потрясающий игрок — хотя и переживает неизбежный спад в свои 40 лет, — имеющий огромное значение для ФИФА в плане маркетинга и популяризации футбола благодаря миллиарду подписчиков в социальных сетях, а “последний танец” Месси и Роналду на чемпионате мира — мечта для ФИФА и телевидения. Но справедливость не должна обращать внимание на статус и коммерческое значение.