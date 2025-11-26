Ричмонд
«Мбаппе больше напоминает Бензема, чем Роналду. “Реал” слишком зависит от Килиана, Винисиус и Родриго не так заметны, как раньше». Экс-хавбек Греции Цартас о форварде

Бывший полузащитник «Севильи», АЕК и сборной Греции Вассилиос Цартас считает, что «Реал» слишком зависит от Килиана Мбаппе.

Источник: Спортс"

Сегодня «Реал» сыграет на выезде с «Олимпиакосом» в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Игра начнется в 23:00 по московскому времени.

— Боятся ли Мбаппе в Афинах?

— Кто не боится Мбаппе? В сезон адаптации он забил 44 гола, и теперь он более раскован. Он чувствует себя комфортнее и действует очень решительно, даже несмотря на три матча без забитых голов.

Мне он больше напоминает Бензема, чем Криштиану. У него есть свобода передвижения по всей линии атаки, и он побеждает соперников благодаря своей скорости и решительности. Он как свет, который освещает «Мадрид», но другие игроки, такие, как Винисиус и Родриго, не так заметны, как раньше, а полагаться на одного игрока в атаке нехорошо. «Реал» слишком сильно зависит от Мбаппе, — сказал Цартас.