«Мбаппе больше напоминает Бензема, чем Роналду. “Реал” слишком зависит от Килиана, Винисиус и Родриго не так заметны, как раньше». Экс-хавбек Греции Цартас о форварде

Мне он больше напоминает Бензема, чем Криштиану. У него есть свобода передвижения по всей линии атаки, и он побеждает соперников благодаря своей скорости и решительности. Он как свет, который освещает «Мадрид», но другие игроки, такие, как Винисиус и Родриго, не так заметны, как раньше, а полагаться на одного игрока в атаке нехорошо. «Реал» слишком сильно зависит от Мбаппе, — сказал Цартас.