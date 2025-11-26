Ричмонд
Футбол. Кубок России
2-й тайм
Краснодар
1
:
Оренбург
0
Все коэффициенты
П1
1.30
X
5.50
П2
15.20
Футбол. Кубок России
2-й тайм
ЦСКА
0
:
Динамо Мх
1
Все коэффициенты
П1
3.80
X
2.90
П2
2.35
Футбол. Кубок России
20:30
Нефтехимик
:
Ростов
Все коэффициенты
П1
3.65
X
3.44
П2
2.10
Футбол. Кубок России
20:30
Локомотив
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.47
X
3.75
П2
2.80
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Копенгаген
:
Кайрат
Все коэффициенты
П1
1.30
X
6.30
П2
12.00
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Пафос
:
Монако
Все коэффициенты
П1
6.60
X
4.65
П2
1.51
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Арсенал
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
2.13
X
3.64
П2
3.60
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Атлетико
:
Интер
Все коэффициенты
П1
2.51
X
3.45
П2
2.95
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Айнтрахт Ф
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.64
П2
2.60
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Ливерпуль
:
ПСВ
Все коэффициенты
П1
1.27
X
7.25
П2
9.75
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Олимпиакос П
:
Реал
Все коэффициенты
П1
5.00
X
4.73
П2
1.62
Футбол. Лига чемпионов
23:00
ПСЖ
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
1.43
X
5.16
П2
7.50
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Спортинг
:
Брюгге
Все коэффициенты
П1
1.52
X
4.89
П2
6.33

Морган об условной дисквалификации Роналду: «Правильный вердикт. Криштиану намеренно тянули за футболку»

Телеведущий Пирс Морган прокомментировал решение ФИФА по дисквалификации Криштиану Роналду.

Источник: Спортс"

Напомним, 40-летний форвард сборной Португалии был удален с поля в матче с Ирландией (0:2) за удар локтем в спину защитнику соперника Даре О’Ши. Дисциплинарный комитет ФИФА принял решение дисквалифицировать Роналду на 3 матча, 2 из которых — условно. Таким образом, Криштиану сможет принять участие в первом туре группового этапа ЧМ-2026 — он уже отбыл реальную дисквалификацию, пропустив игру с Арменией (9:1).

«Правильный вердикт. Он сопротивлялся тому, что его намеренно тянули за футболку», — написал Морган.

«Особое отношение ФИФА к Роналду подрывает доверие и авторитет судей. Хороший день для маркетинга, плохой — для дисциплины». Журналист Уинтер об условной дисквалификации Криштиану.