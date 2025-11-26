Морган об условной дисквалификации Роналду: «Правильный вердикт. Криштиану намеренно тянули за футболку»

Напомним, 40-летний форвард сборной Португалии был удален с поля в матче с Ирландией (0:2) за удар локтем в спину защитнику соперника Даре О’Ши. Дисциплинарный комитет ФИФА принял решение дисквалифицировать Роналду на 3 матча, 2 из которых — условно. Таким образом, Криштиану сможет принять участие в первом туре группового этапа ЧМ-2026 — он уже отбыл реальную дисквалификацию, пропустив игру с Арменией (9:1).