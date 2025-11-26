Ричмонд
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Арсенал
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
2.08
X
3.70
П2
3.70
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Атлетико
:
Интер
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.45
П2
2.77
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Айнтрахт Ф
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
2.84
X
3.64
П2
2.48
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Ливерпуль
:
ПСВ
Все коэффициенты
П1
1.26
X
7.41
П2
10.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Олимпиакос П
:
Реал
Все коэффициенты
П1
4.80
X
4.69
П2
1.64
Футбол. Лига чемпионов
23:00
ПСЖ
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
1.41
X
5.29
П2
8.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Спортинг
:
Брюгге
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.94
П2
6.28
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Копенгаген
3
:
Кайрат
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Пафос
2
:
Монако
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Нефтехимик
1
:
Ростов
3
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Локомотив
2
:
Спартак
3
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Краснодар
4
:
Оренбург
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 5:4
ЦСКА
2
:
Динамо Мх
1
П1
X
П2

«Спартак» при Романове выиграл оба матча — против ЦСКА и «Локомотива»

«Спартак» после увольнения Деяна Станковича выиграл два дерби подряд.

Источник: Спортс"

Под руководством Вадима Романова, исполняющего обязанности главного тренера, красно-белые 22 ноября победили ЦСКА (1:0) в Мир РПЛ, а сегодня обыграли «Локомотив» (3:2) в FONBET Кубке России.

29 ноября «Спартак» встретится в чемпионате с «Балтикой».