«Спартак» при Романове выиграл оба матча — против ЦСКА и «Локомотива»

Под руководством Вадима Романова, исполняющего обязанности главного тренера, красно-белые 22 ноября победили ЦСКА (1:0) в Мир РПЛ, а сегодня обыграли «Локомотив» (3:2) в FONBET Кубке России.
29 ноября «Спартак» встретится в чемпионате с «Балтикой».
«Спартак» после увольнения Деяна Станковича выиграл два дерби подряд.
