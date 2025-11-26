«Спартак» обыграл «Локо» 4 раза подряд в Кубке России. У железнодорожников нет побед с 2007-го

Команда под руководством Вадима Романова обыграла железнодорожников (3:2) в ¼ финала Пути РПЛ турнира.
Это 4-я подряд победа красно-белых над «Локомотивом» в Кубке. В последний раз «Локо» побеждал «Спартак» в рамках соревнования в 2007 году.
«Спартак» продлил серию побед над «Локомотивом» в Фонбет Кубке России.
Команда под руководством Вадима Романова обыграла железнодорожников (3:2) в ¼ финала Пути РПЛ турнира.
Это 4-я подряд победа красно-белых над «Локомотивом» в Кубке. В последний раз «Локо» побеждал «Спартак» в рамках соревнования в 2007 году.