У Заболотного нет голов в 13 матчах за «Спартак». На счету 34-летнего форварда 1 ассист и удаление

У Заболотного нет ни одного гола в 13 матчах за «Спартак». На счету 34-летнего форварда одна результативная передача и одно удаление.
С полной статистикой Антона можно ознакомиться здесь.
Красно-белые на выезде обыграли «Локомотив» (3:2) в ¼ финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Голами в составе гостей отметились Манфред Угальде, Маркиньос Коста и Пабло Солари.
У Заболотного нет ни одного гола в 13 матчах за «Спартак». На счету 34-летнего форварда одна результативная передача и одно удаление.
С полной статистикой Антона можно ознакомиться здесь.