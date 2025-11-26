«Ливерпуль» пропустил с пенальти на 6-й минуте игры с ПСВ. Ван Дейк сыграл рукой на угловом

Команды встречаются в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов на «Энфилде».
На 4-й минуте защитник мерсисайдцев Вирджил ван Дейк сыграл в своей штрафной рукой после того, как эйндховенцы сделали подачу с углового. Капитана «красных» при этом подталкивали сзади. Главный судья Алехандро Эрнандес назначил пенальти.
Одиннадцатиметровый реализовал Иван Перишич — 1:0.
Изображение: кадр из трансляции Ziggo Sport.
«Ливерпуль» — ПСВ. 0:1 — Перишич забил с пенальти на 6-й — ван Дейк сыграл рукой. Онлайн-трансляция.