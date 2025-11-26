Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Арсенал
1
:
Бавария
1
Все коэффициенты
П1
2.40
X
2.76
П2
3.70
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Атлетико
1
:
Интер
0
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.55
П2
5.89
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Айнтрахт Ф
0
:
Аталанта
0
Все коэффициенты
П1
3.25
X
2.85
П2
2.65
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Ливерпуль
1
:
ПСВ
1
Все коэффициенты
П1
1.37
X
4.60
П2
9.75
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Олимпиакос П
1
:
Реал
3
Все коэффициенты
П1
43.00
X
16.00
П2
1.06
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
ПСЖ
0
:
Тоттенхэм Хотспур
1
Все коэффициенты
П1
2.84
X
3.20
П2
2.75
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Спортинг
2
:
Брюгге
0
Все коэффициенты
П1
1.06
X
15.00
П2
50.00
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Копенгаген
3
:
Кайрат
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Пафос
2
:
Монако
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Нефтехимик
1
:
Ростов
3
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Локомотив
2
:
Спартак
3
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Краснодар
4
:
Оренбург
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 5:4
ЦСКА
2
:
Динамо Мх
1
П1
X
П2

«Ливерпуль» пропустил с пенальти на 6-й минуте игры с ПСВ. Ван Дейк сыграл рукой на угловом

ПСВ хватило шести минут, чтобы забить «Ливерпулю».

Источник: Спортс"

Команды встречаются в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов на «Энфилде».

На 4-й минуте защитник мерсисайдцев Вирджил ван Дейк сыграл в своей штрафной рукой после того, как эйндховенцы сделали подачу с углового. Капитана «красных» при этом подталкивали сзади. Главный судья Алехандро Эрнандес назначил пенальти.

Одиннадцатиметровый реализовал Иван Перишич — 1:0.

Изображение: кадр из трансляции Ziggo Sport.

«Ливерпуль» — ПСВ. 0:1 — Перишич забил с пенальти на 6-й — ван Дейк сыграл рукой. Онлайн-трансляция.