«Ливерпуль» пропустил с пенальти на 6-й минуте игры с ПСВ. Ван Дейк сыграл рукой на угловом

На 4-й минуте защитник мерсисайдцев Вирджил ван Дейк сыграл в своей штрафной рукой после того, как эйндховенцы сделали подачу с углового. Капитана «красных» при этом подталкивали сзади. Главный судья Алехандро Эрнандес назначил пенальти.