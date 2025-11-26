Галактионов о 2:3 от «Спартака»: «1-й тайм был неплохим, были острые атаки. Необязательный пропущенный мяч подбил эмоциональный посыл. 2-й тайм совершенно не получился»

— Что касается первого тайма, то он был достаточно неплохим. Наши контрвыпады, атаки были острые. Повели, но необязательный пропущенный мяч подбил эмоциональный посыл. Надо признать, что второй тайм совершенно не получился. «Спартак» владел преимуществом и замены соперника добавили, в отличие от нас. Мы с вами говорили про состояние и надеялись, что ребятам хватит времени, но было видно, что соперник чуть‑чуть побыстрей.