Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Арсенал
1
:
Бавария
1
Все коэффициенты
П1
2.45
X
2.76
П2
3.70
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Атлетико
1
:
Интер
0
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.55
П2
6.00
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Айнтрахт Ф
0
:
Аталанта
0
Все коэффициенты
П1
3.40
X
2.85
П2
2.60
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Ливерпуль
1
:
ПСВ
1
Все коэффициенты
П1
1.37
X
4.60
П2
9.75
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Олимпиакос П
1
:
Реал
3
Все коэффициенты
П1
39.00
X
16.00
П2
1.06
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
ПСЖ
0
:
Тоттенхэм Хотспур
1
Все коэффициенты
П1
2.84
X
3.20
П2
2.75
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Спортинг
2
:
Брюгге
0
Все коэффициенты
П1
1.06
X
15.00
П2
52.00
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Копенгаген
3
:
Кайрат
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Пафос
2
:
Монако
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Нефтехимик
1
:
Ростов
3
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Локомотив
2
:
Спартак
3
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Краснодар
4
:
Оренбург
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 5:4
ЦСКА
2
:
Динамо Мх
1
П1
X
П2

Галактионов о 2:3 от «Спартака»: «1-й тайм был неплохим, были острые атаки. Необязательный пропущенный мяч подбил эмоциональный посыл. 2-й тайм совершенно не получился»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов подвел высказался о поражении от «Спартака» в ответном матче ¼ финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (2:3, первая игра — 1:3).

Источник: Спортс"

— Что помешало сегодня? Казалось, что «Локомотив» очень тяжело бежит.

— Что касается первого тайма, то он был достаточно неплохим. Наши контрвыпады, атаки были острые. Повели, но необязательный пропущенный мяч подбил эмоциональный посыл. Надо признать, что второй тайм совершенно не получился. «Спартак» владел преимуществом и замены соперника добавили, в отличие от нас. Мы с вами говорили про состояние и надеялись, что ребятам хватит времени, но было видно, что соперник чуть‑чуть побыстрей.

— Ситуация с пропущенным мячом в первом тайме… Три футболиста «Спартака» были ближе к мячу, чем игроки «Локомотива». О чем это может говорить?

— Необязательный мяч, потому что дистанция была длинная, и добивание. Суммарный момент. Невнимательность, потому что необходимо играть с игроками и не давать работать сопернику на добивании. В принципе, опять 1:0, и как дальше бы сложилась ситуация, если бы продолжали играть в своей манере… Сегодня надо признать, второй тайм не удался, — сказал Галактионов.