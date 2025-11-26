Галактионов о 2:3 от «Спартака»: «1-й тайм был неплохим, были острые атаки. Необязательный пропущенный мяч подбил эмоциональный посыл. 2-й тайм совершенно не получился»

— Что помешало сегодня? Казалось, что «Локомотив» очень тяжело бежит.
— Что касается первого тайма, то он был достаточно неплохим. Наши контрвыпады, атаки были острые. Повели, но необязательный пропущенный мяч подбил эмоциональный посыл. Надо признать, что второй тайм совершенно не получился. «Спартак» владел преимуществом и замены соперника добавили, в отличие от нас. Мы с вами говорили про состояние и надеялись, что ребятам хватит времени, но было видно, что соперник чуть‑чуть побыстрей.
— Ситуация с пропущенным мячом в первом тайме… Три футболиста «Спартака» были ближе к мячу, чем игроки «Локомотива». О чем это может говорить?
— Необязательный мяч, потому что дистанция была длинная, и добивание. Суммарный момент. Невнимательность, потому что необходимо играть с игроками и не давать работать сопернику на добивании. В принципе, опять 1:0, и как дальше бы сложилась ситуация, если бы продолжали играть в своей манере… Сегодня надо признать, второй тайм не удался, — сказал Галактионов.