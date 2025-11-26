Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Арсенал
1
:
Бавария
1
Все коэффициенты
П1
2.40
X
2.76
П2
3.70
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Атлетико
1
:
Интер
0
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.55
П2
5.89
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Айнтрахт Ф
0
:
Аталанта
0
Все коэффициенты
П1
3.25
X
2.85
П2
2.65
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Ливерпуль
1
:
ПСВ
1
Все коэффициенты
П1
1.37
X
4.60
П2
9.75
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Олимпиакос П
1
:
Реал
3
Все коэффициенты
П1
43.00
X
16.00
П2
1.06
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
ПСЖ
0
:
Тоттенхэм Хотспур
1
Все коэффициенты
П1
2.84
X
3.20
П2
2.75
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Спортинг
2
:
Брюгге
0
Все коэффициенты
П1
1.06
X
15.00
П2
50.00
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Копенгаген
3
:
Кайрат
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Пафос
2
:
Монако
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Нефтехимик
1
:
Ростов
3
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Локомотив
2
:
Спартак
3
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Краснодар
4
:
Оренбург
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 5:4
ЦСКА
2
:
Динамо Мх
1
П1
X
П2

«Локомотив» и Галактионов продлили контракт до 2029 года

«Локомотив» объявил о продлении контракта с Михаилом Галактионовым до 2029 года.

Источник: Спортс"

«Михаил Михайлович был назначен главным тренером ФК “Локомотив” 13 ноября 2022 года. С этого момента руководство клуба выбрало долгосрочную стратегию по развитию молодых российских футболистов, в частности — воспитанников собственной академии.

Благодаря работе тренерского штаба «Локомотива» под руководством Михаила Галактионова многие игроки клуба получили первые вызовы в национальную сборную. Среди них — Евгений Морозов, Артем Карпукас, Илья Лантратов, Дмитрий Воробьев и Алексей Батраков.

Под руководством Михаила Михайловича футболисты раскрывают свой потенциал. Этому способствуют их трудолюбие, поддержка команды и доверие тренерского штаба. В составе клуба успешно выступают как молодые игроки (Алексей Батраков, Сергей Пиняев, Даниил Веселов), так и более опытные спортсмены (Дмитрий Баринов, Дмитрий Воробьев, Антон Митрюшкин, Илья Лантратов и другие).

Галактионов — второй тренер в истории «Локомотива» по количеству матчей во главе клуба (122). По этому показателю он уступает лишь легендарному Юрию Семину (676 матчей).

В сезоне‑2024/25 (вероятно, имеется в виду нынешний сезон — Спортс") железнодорожники входят в лидирующую группу чемпионата России и продолжают выступление в Кубке страны, демонстрируя яркую атакующую игру.

Поздравляем Михаила Михайловича с важным событием! Желаем достижения всех поставленных целей, командного прогресса и стабильности, футбольной удачи и больших побед вместе с «Локомотивом»! «- говорится в сообщении на сайте “Локомотива”.

Узнать больше по теме
Биография Алексея Батракова: карьера и личная жизнь футболиста
Алексея Батракова по праву можно назвать одним из главных открытий последних лет в российском футболе. Феномен полузащитника «Локомотива» заключается в стремительном прогрессе, который страна увидела в прошлом сезоне. В этом голу Алексей продолжает «разрывать» РПЛ. А это отличный повод узнать биографию спортсмена.
Читать дальше