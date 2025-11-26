«Локомотив» и Галактионов продлили контракт до 2029 года

«Михаил Михайлович был назначен главным тренером ФК “Локомотив” 13 ноября 2022 года. С этого момента руководство клуба выбрало долгосрочную стратегию по развитию молодых российских футболистов, в частности — воспитанников собственной академии.
Благодаря работе тренерского штаба «Локомотива» под руководством Михаила Галактионова многие игроки клуба получили первые вызовы в национальную сборную. Среди них — Евгений Морозов, Артем Карпукас, Илья Лантратов, Дмитрий Воробьев и Алексей Батраков.
Под руководством Михаила Михайловича футболисты раскрывают свой потенциал. Этому способствуют их трудолюбие, поддержка команды и доверие тренерского штаба. В составе клуба успешно выступают как молодые игроки (Алексей Батраков, Сергей Пиняев, Даниил Веселов), так и более опытные спортсмены (Дмитрий Баринов, Дмитрий Воробьев, Антон Митрюшкин, Илья Лантратов и другие).
Галактионов — второй тренер в истории «Локомотива» по количеству матчей во главе клуба (122). По этому показателю он уступает лишь легендарному Юрию Семину (676 матчей).
В сезоне‑2024/25 (вероятно, имеется в виду нынешний сезон — Спортс") железнодорожники входят в лидирующую группу чемпионата России и продолжают выступление в Кубке страны, демонстрируя яркую атакующую игру.
Поздравляем Михаила Михайловича с важным событием! Желаем достижения всех поставленных целей, командного прогресса и стабильности, футбольной удачи и больших побед вместе с «Локомотивом»! «- говорится в сообщении на сайте “Локомотива”.