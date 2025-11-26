Фанат «Спартака» о конфликте с Бариновым: «Вспомните, как он говорил “жарить мясо”, это ему ответ. Запись кричалки на видео — это не провокация? Почему мы не можем то же само

«Мы ни слова не сказали. Вспомните реакцию Баринова, когда он на видео говорил “жарить мясо”. Это ему ответ. Просто танцевали перед ним, и все. Я не слышал ничего.
Агент подошел и сказал, чтобы мы не провоцировали игроков. Мы не считаем наши действия провокацией.
Он профессиональный футболист, спортсмен, он не должен себя вести так. Наши жесты не были оскорбительными. Когда он записывает на видео кричалку и заводит ее, это не провокация? Почему мы не можем то же самое сделать? Просто мы обычные люди, а он мастер спорта, игрок сборной России.
Хотели, чтобы он больше не кричал такие кричалки про «Спартак». Просто будь мастером своего дела — и все«, — сказал фанат “Спартака”.
Баринов — фанатам «Спартака», показавшим ему средние пальцы: «Че ты там показываешь, черт ######, спускайся сюда, #### ты там показываешь».