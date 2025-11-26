Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Арсенал
1
:
Бавария
1
П1
2.65
X
2.30
П2
4.90
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Атлетико
1
:
Интер
1
П1
3.90
X
2.25
П2
3.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Айнтрахт Ф
0
:
Аталанта
2
П1
100.00
X
18.50
П2
1.05
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Ливерпуль
1
:
ПСВ
2
П1
4.00
X
2.95
П2
2.40
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Олимпиакос П
2
:
Реал
4
П1
56.00
X
12.70
П2
1.28
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
ПСЖ
3
:
Тоттенхэм Хотспур
2
П1
1.86
X
6.75
П2
36.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Спортинг
2
:
Брюгге
0
П1
1.05
X
17.00
П2
76.00
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Копенгаген
3
:
Кайрат
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Пафос
2
:
Монако
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Нефтехимик
1
:
Ростов
3
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Локомотив
2
:
Спартак
3
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Краснодар
4
:
Оренбург
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 5:4
ЦСКА
2
:
Динамо Мх
1
П1
X
П2

Фанат «Спартака» о конфликте с Бариновым: «Вспомните, как он говорил “жарить мясо”, это ему ответ. Запись кричалки на видео — это не провокация? Почему мы не можем то же само

Болельщик «Спартака» прокомментировал конфликт с Дмитрием Бариновым после победы красно-белых над «Локомотивом» в FONBET Кубке России.

«Мы ни слова не сказали. Вспомните реакцию Баринова, когда он на видео говорил “жарить мясо”. Это ему ответ. Просто танцевали перед ним, и все. Я не слышал ничего.

Агент подошел и сказал, чтобы мы не провоцировали игроков. Мы не считаем наши действия провокацией.

Он профессиональный футболист, спортсмен, он не должен себя вести так. Наши жесты не были оскорбительными. Когда он записывает на видео кричалку и заводит ее, это не провокация? Почему мы не можем то же самое сделать? Просто мы обычные люди, а он мастер спорта, игрок сборной России.

Хотели, чтобы он больше не кричал такие кричалки про «Спартак». Просто будь мастером своего дела — и все«, — сказал фанат “Спартака”.

Баринов — фанатам «Спартака», показавшим ему средние пальцы: «Че ты там показываешь, черт ######, спускайся сюда, #### ты там показываешь».