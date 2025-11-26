Мбаппе, Ямаль, Гризманн, Ойарсабаль и Морено номинированы на приз лучшему игроку ноября в Ла Лиге

На награду по итогам ноября претендуют 5 футболистов:
Антуан Гризманн («Атлетико») — 121 минута на поле, 3 гола, 5 выигранных единоборств, точность передач — 80%;
Килиан Мбаппе («Реал») — 259 минут на поле, 2 гола, 1 ассист, 13 выигранных единоборств, точность передач — 89,2%;
Жерар Морено («Вильярреал») — 198 минут на поле, 3 гола, 12 выигранных единоборств, точность передач — 80,9%;
Ламин Ямаль («Барселона») — 267 минут на поле, 2 гола, 2 ассиста, 16 выигранных единоборств, точность передач — 85,1%;
Микель Ойарсабаль («Реал Сосьедад») — 270 минут на поле, 1 гол, 2 ассиста, 13 выигранных единоборств, точность передач — 70,6%.