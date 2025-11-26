Ричмонд
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Арсенал
1
:
Бавария
1
Все коэффициенты
П1
2.65
X
2.30
П2
5.25
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Атлетико
1
:
Интер
1
Все коэффициенты
П1
3.90
X
2.25
П2
3.05
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Айнтрахт Ф
0
:
Аталанта
3
Все коэффициенты
П1
100.00
X
18.50
П2
1.06
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Ливерпуль
1
:
ПСВ
2
Все коэффициенты
П1
4.25
X
2.95
П2
2.40
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Олимпиакос П
2
:
Реал
4
Все коэффициенты
П1
66.00
X
13.20
П2
1.28
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
ПСЖ
3
:
Тоттенхэм Хотспур
2
Все коэффициенты
П1
1.86
X
7.40
П2
34.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Спортинг
2
:
Брюгге
0
Все коэффициенты
П1
1.05
X
19.00
П2
82.00
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Копенгаген
3
:
Кайрат
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Пафос
2
:
Монако
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Нефтехимик
1
:
Ростов
3
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Локомотив
2
:
Спартак
3
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Краснодар
4
:
Оренбург
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 5:4
ЦСКА
2
:
Динамо Мх
1
П1
X
П2

Мбаппе, Ямаль, Гризманн, Ойарсабаль и Морено номинированы на приз лучшему игроку ноября в Ла Лиге

Ла Лига объявила имена номинантов на приз лучшему игроку месяца.

На награду по итогам ноября претендуют 5 футболистов:

Антуан Гризманн («Атлетико») — 121 минута на поле, 3 гола, 5 выигранных единоборств, точность передач — 80%;

Килиан Мбаппе («Реал») — 259 минут на поле, 2 гола, 1 ассист, 13 выигранных единоборств, точность передач — 89,2%;

Жерар Морено («Вильярреал») — 198 минут на поле, 3 гола, 12 выигранных единоборств, точность передач — 80,9%;

Ламин Ямаль («Барселона») — 267 минут на поле, 2 гола, 2 ассиста, 16 выигранных единоборств, точность передач — 85,1%;

Микель Ойарсабаль («Реал Сосьедад») — 270 минут на поле, 1 гол, 2 ассиста, 13 выигранных единоборств, точность передач — 70,6%.

