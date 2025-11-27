Баринов о конфликте с фанатами «Спартака»: «Факи он показывал, потом они извинялись. Проехали уже»

Железнодорожники дома уступили красно-белым (2:3) в ¼ финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
После матча Баринов подошел к трибунам, и болельщики гостей стали показывать средние пальцы и другие жесты в его адрес. На это хавбек ответил: «Че ты там показываешь, черт ######, спускайся сюда, #### ты там показываешь».
— Об инциденте с болельщиком. Он говорит, что его жесты не были оскорбительными. Пожелал тебе не говорить просто так.
— Да ладно, все уже, проехали. Че вы. Ну факи он показывал, ну чего. Подошли, потом они извинялись. Ну, а че.
— Он не рассказал, что извинялись.
— Не рассказал? Ну молодец, — сказал Баринов.