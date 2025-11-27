Борис Ротенберг: «Видим в Галактионове тренера, понимающего философию клуба. При нем “Локомотив” сделал шаг вперед: стабилизировалась игра, активно развиваются российские футболисты»

«Мы рады официально объявить о продлении трудовых отношений с главным тренером Михаилом Михайловичем Галактионовым. Новое соглашение рассчитано на долгосрочную перспективу и подтверждает наши общие амбиции — строить сильную и конкурентоспособную команду, которая будет бороться за самые высокие места. Важно вернуть победные традиции “Локомотива”. За время работы Михаила Михайловича наша команда сделала шаг вперед: стабилизировалась игра, активно развиваются российские футболисты. “Локомотив” остается одним из главных центров развития российских игроков в РПЛ и сборной России — и мы гордимся тем, что значительная часть нашего состава сформирована из воспитанников академии “Локомотива”. Это направление мы планируем и дальше развивать. Мы видим в Михаиле Михайловиче тренера, который понимает философию клуба, разделяет наши ценности и готов продолжать путь развития вместе с “Локомотивом”. Решение о продолжении совместного сотрудничества основано на доверии, профессионализме и общей вере в будущее команды. Мы уверены, что эта стабильность даст нам возможность добиться новых и ярких побед, радовать наших болельщиков и укреплять позицию “Локомотива” в российском футболе. Благодарим Михаила Галактионова и его тренерский штаб за проделанную работу и желаем дальнейших успехов. Вперед, “Локомотив”!» — заявил гендиректор клуба.