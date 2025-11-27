Угальде о Романове: «Я был бы рад, если бы он остался. Мы стали спокойнее, надо продолжать развиваться. “Спартак” — великий клуб, приложим все усилия для чемпионства»

В среду красно-белые победили «Локомотив» (3:2) четвертьфинальной игре Пути РПЛ FONBET Кубка России.
— Хороший матч. Мы рады победе, наслаждались тем, что было на поле. Готовимся к «Балтике».
— Что скажешь о Романове? Хотел бы, чтобы он остался как главный тренер?
— Видно, что он отличный специалист. Мы довольны. Я был бы рад, если бы он остался.
— Вы раскрепостились при Романове?
— Да, видно, что мы стали более спокойными. Результаты это показывают. Нам нужно продолжать развиваться.
— При Станковиче была напряженная атмосфера?
— Как я уже сказал, мы должны думать о будущем. Думать о прошлом не нужно.
— У Станковича было мало диалогов с футболистами, это правда?
— Я сейчас думаю о нашей команде, о нашей собранности и матчах. Сосредоточен на матчах.
— Впереди игра с «Балтикой». Что ждете? Будете брать реванш за обидное поражение в первом круге?
— Мы должны показать желание и настрой. Показать нашу лучшую игру. Если будем играть так, как сегодня, то все должно получиться.
— Изменилась ли твоя роль с приходом нового тренера?
— Нет, я «девятка», все как обычно.
— Была результативная прошлая осень. Почему сейчас не так?
— Это футбол, всегда есть моменты хуже или лучше. Я всегда максимально выкладываюсь, все впереди.
— Как оцениваешь свою форму сейчас?
— Чувствую себя хорошо. Всегда можно еще лучше. Если мы побеждаем, значит все хорошо.
— Ты знаешь, сколько раз «Спартак» был чемпионом за последние 20 лет?
— Надо почитать, освежить знания. Знаю, что «Спартак» долго не побеждал, 7−10 лет.
— Всего один раз.
— Это трудно. Это непростой период, «Спартак» — великий клуб. Мы приложим все усилия, чтобы это случилось.
— В этом сезоне это может случиться?
— Мы делаем все возможное для этого, — сказал Угальде.