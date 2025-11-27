Ричмонд
Угальде о Романове: «Я был бы рад, если бы он остался. Мы стали спокойнее, надо продолжать развиваться. “Спартак” — великий клуб, приложим все усилия для чемпионства»

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде высказался об игре команды при исполняющем обязанности главного тренера Вадиме Романове. Романов занял эту должность после отставки Деяна Станковича.

Источник: Спортс"

В среду красно-белые победили «Локомотив» (3:2) четвертьфинальной игре Пути РПЛ FONBET Кубка России.

— Хороший матч. Мы рады победе, наслаждались тем, что было на поле. Готовимся к «Балтике».

— Что скажешь о Романове? Хотел бы, чтобы он остался как главный тренер?

— Видно, что он отличный специалист. Мы довольны. Я был бы рад, если бы он остался.

— Вы раскрепостились при Романове?

— Да, видно, что мы стали более спокойными. Результаты это показывают. Нам нужно продолжать развиваться.

— При Станковиче была напряженная атмосфера?

— Как я уже сказал, мы должны думать о будущем. Думать о прошлом не нужно.

— У Станковича было мало диалогов с футболистами, это правда?

— Я сейчас думаю о нашей команде, о нашей собранности и матчах. Сосредоточен на матчах.

— Впереди игра с «Балтикой». Что ждете? Будете брать реванш за обидное поражение в первом круге?

— Мы должны показать желание и настрой. Показать нашу лучшую игру. Если будем играть так, как сегодня, то все должно получиться.

— Изменилась ли твоя роль с приходом нового тренера?

— Нет, я «девятка», все как обычно.

— Была результативная прошлая осень. Почему сейчас не так?

— Это футбол, всегда есть моменты хуже или лучше. Я всегда максимально выкладываюсь, все впереди.

— Как оцениваешь свою форму сейчас?

— Чувствую себя хорошо. Всегда можно еще лучше. Если мы побеждаем, значит все хорошо.

— Ты знаешь, сколько раз «Спартак» был чемпионом за последние 20 лет?

— Надо почитать, освежить знания. Знаю, что «Спартак» долго не побеждал, 7−10 лет.

— Всего один раз.

— Это трудно. Это непростой период, «Спартак» — великий клуб. Мы приложим все усилия, чтобы это случилось.

— В этом сезоне это может случиться?

— Мы делаем все возможное для этого, — сказал Угальде.