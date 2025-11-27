Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Арсенал
3
:
Бавария
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетико
2
:
Интер
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Айнтрахт Ф
0
:
Аталанта
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ливерпуль
1
:
ПСВ
4
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Олимпиакос П
3
:
Реал
4
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
ПСЖ
5
:
Тоттенхэм Хотспур
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Спортинг
3
:
Брюгге
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Копенгаген
3
:
Кайрат
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Пафос
2
:
Монако
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Нефтехимик
1
:
Ростов
3
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Локомотив
2
:
Спартак
3
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Краснодар
4
:
Оренбург
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 5:4
ЦСКА
2
:
Динамо Мх
1
П1
X
П2

Агент Баринова о конфликте капитана «Локо» с фанатами «Спартака»: «Они провоцировали, ругались нецензурно, а потом извинились. Все нормально»

Агент Павел Банатин, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, прокомментировал конфликт игрока с болельщиками «Спартака».

Напомним, после матча ¼ финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (2:3) капитан «Локомотива» вступил в перепалку с фанатами «Спартака», которые показывали средние пальцы и другие жесты в его адрес.

"Что случилось? Провоцировали, а потом извинились, все нормально. Как провоцировали? Ругались нецензурно в адрес Баринова.

Может ли это стать последним матчем для Баринова на домашнем стадионе «Локомотива» в футболке железнодорожников? Риторические вопросы какие-то. Никто не знает, что будет завтра в нашей жизни. Ждем матч с «Ростовом» в следующем туре РПЛ", — сказал Банатин.