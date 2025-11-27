Карпин об уходе из «Динамо»: «Ощущение, что не доделал начатое, останется, возможно, навсегда. Сильные переживания были, когда принимал решение»

Карпин покинул московский клуб 17 ноября.
— Вы покинули «Динамо» больше недели назад. Получилось выдохнуть?
— Конечно, стало намного проще. Но сказать, что я уже полностью выдохнул и восстановился — как психологически, так и физически, пока нельзя.
— Осталось ощущение «недосказанности»?
— Сто процентов. Ощущение, что не доделал то, что начал, есть — и останется, возможно, уже навсегда. Сильные переживания были, когда принимал решение. Взялся и не довершил начатое до конца.
— Это ваше решение?
— Да, — сказал Карпин, возглавляющий сборную России.
Валерий Карпин — фигура в нашем футболе уникальная. Один из самых ярких футболистов своего времени не затерялся и после завершения карьеры. Можно много спорить о том, насколько сильным тренером является Карпин. Но он точно является легендой нашего футбола. Именно поэтому вам стоит ознакомиться с биографией столь яркой личности.Читать дальше