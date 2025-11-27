«Ливерпуль» проиграл 9 из 12 последних матчей

Начиная с 27 сентября «красные» проиграли 9 из 12 матчей. Победить удалось только «Айнтрахт» (5:1), «Астон Виллу» (2:0) и «Реал» (1:0), поражения (помимо упомянутых) — от «Кристал Пэлас» (1:2), «Галатасарая» (0:1), «Челси» (1:2), «Манчестер Юнайтед» (1:2), «Брентфорда» (2:3), снова «Кристал Пэлас» (0:3).