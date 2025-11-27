Ричмонд
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Арсенал
3
:
Бавария
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетико
2
:
Интер
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Айнтрахт Ф
0
:
Аталанта
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ливерпуль
1
:
ПСВ
4
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Олимпиакос П
3
:
Реал
4
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
ПСЖ
5
:
Тоттенхэм Хотспур
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Спортинг
3
:
Брюгге
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Копенгаген
3
:
Кайрат
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Пафос
2
:
Монако
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Нефтехимик
1
:
Ростов
3
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Локомотив
2
:
Спартак
3
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Краснодар
4
:
Оренбург
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 5:4
ЦСКА
2
:
Динамо Мх
1
П1
X
П2

«Ливерпуль» проиграл 9 из 12 последних матчей

«Ливерпуль» потерпел третье крупное поражение подряд.

Команда Арне Слота сегодня уступила ПСВ в Лиге чемпионов — 1:4. 22 ноября ее разгромил «Ноттингем Форест» (0:3), 9-го — «Манчестер Сити» (0:3).

Начиная с 27 сентября «красные» проиграли 9 из 12 матчей. Победить удалось только «Айнтрахт» (5:1), «Астон Виллу» (2:0) и «Реал» (1:0), поражения (помимо упомянутых) — от «Кристал Пэлас» (1:2), «Галатасарая» (0:1), «Челси» (1:2), «Манчестер Юнайтед» (1:2), «Брентфорда» (2:3), снова «Кристал Пэлас» (0:3).

30 ноября «Ливерпуль» встретится с «Вест Хэмом» в АПЛ.