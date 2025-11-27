Ричмонд
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Арсенал
3
:
Бавария
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетико
2
:
Интер
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Айнтрахт Ф
0
:
Аталанта
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ливерпуль
1
:
ПСВ
4
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Олимпиакос П
3
:
Реал
4
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
ПСЖ
5
:
Тоттенхэм Хотспур
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Спортинг
3
:
Брюгге
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Копенгаген
3
:
Кайрат
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Пафос
2
:
Монако
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Нефтехимик
1
:
Ростов
3
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Локомотив
2
:
Спартак
3
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Краснодар
4
:
Оренбург
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 5:4
ЦСКА
2
:
Динамо Мх
1
П1
X
П2

«Арсенал» лидирует в ЛЧ после 5 туров, «ПСЖ», «Бавария», «Интер» и «Реал» — в топ-5, «Ман Сити» — 9-й, «Ливерпуль» — 13-й,

«Арсенал» единолично возглавляет таблицу Лиги чемпионов после 5 туров общего этапа.

Источник: Спортс"

Команда Микеля Артеты набрала максимально количество очков — 15.

За лондонцами следуют «ПСЖ», «Бавария», «Интер» и «Реал» — у них по 12 баллов. Также в первую восьмерку входят «Боруссия», «Челси» и «Спортинг» (по 10 очков).

«Манчестер Сити» идет 9-м, «Ливерпуль» — 13-м, «Барселона» — 18-й, «Карабах» — 19-м, «Наполи» — 20-м, «Ювентус» — 22-м, «Бенфика» — 30-й, «Кайрат» — 35-м.

Таблица Лиги чемпионов.