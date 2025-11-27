«Арсенал» лидирует в ЛЧ после 5 туров, «ПСЖ», «Бавария», «Интер» и «Реал» — в топ-5, «Ман Сити» — 9-й, «Ливерпуль» — 13-й,

Команда Микеля Артеты набрала максимально количество очков — 15.
«Манчестер Сити» идет 9-м, «Ливерпуль» — 13-м, «Барселона» — 18-й, «Карабах» — 19-м, «Наполи» — 20-м, «Ювентус» — 22-м, «Бенфика» — 30-й, «Кайрат» — 35-м.
Таблица Лиги чемпионов.
«Арсенал» единолично возглавляет таблицу Лиги чемпионов после 5 туров общего этапа.
Команда Микеля Артеты набрала максимально количество очков — 15.
«Манчестер Сити» идет 9-м, «Ливерпуль» — 13-м, «Барселона» — 18-й, «Карабах» — 19-м, «Наполи» — 20-м, «Ювентус» — 22-м, «Бенфика» — 30-й, «Кайрат» — 35-м.
Таблица Лиги чемпионов.