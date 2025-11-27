Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Арсенал
3
:
Бавария
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетико
2
:
Интер
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Айнтрахт Ф
0
:
Аталанта
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ливерпуль
1
:
ПСВ
4
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Олимпиакос П
3
:
Реал
4
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
ПСЖ
5
:
Тоттенхэм Хотспур
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Спортинг
3
:
Брюгге
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Копенгаген
3
:
Кайрат
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Пафос
2
:
Монако
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Нефтехимик
1
:
Ростов
3
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Локомотив
2
:
Спартак
3
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Краснодар
4
:
Оренбург
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 5:4
ЦСКА
2
:
Динамо Мх
1
П1
X
П2

Мбаппе о «Реале» после 4:3 с «Олимпиакосом»: «Мы, игроки, должны защищать друг друга и тренера, держаться вместе. На карту поставлено многое — нужно отдать все ради этой эмблемы»

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе подвел итоги игры с «Олимпиакосом» в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов (4:3).

Источник: Спортс"

В этом матче французский футболист забил 4 мяча.

"Было очень важно снова победить. Мы знаем, что не выигрывали в трех матчах подряд, и это было важно для нас. Сегодня было важно попасть в топ-8 Лиги чемпионов.

Это был довольно сложный матч. Мы знаем, что здесь трудно победить. Мы начали очень плохо, затем взяли игру под контроль, а затем ситуация начала меняться, но в итоге мы одержали победу.

Нам нужно проанализировать матч. Мы контролировали ход игры и создавали моменты, ситуации… мы должны продолжать в том же духе, видеть положительные стороны и исправлять отрицательные.

Я очень счастлив, всегда приятно забивать голы. Мои партнеры по команде отдают мне качественные передачи. Мне очень повезло играть в этой команде, с этими партнерами по команде. Я всегда стараюсь забивать, иногда это получается, а иногда нет, но всегда есть желание помочь команде.

Я вижу, что у команды все хорошо. Конечно, есть вещи, которые нужно улучшать. Когда ты играешь за такой клуб, как «Реал», шум вокруг него — это нормально. Мы, игроки, должны защищать друг друга и тренера. Мы должны держаться вместе. Болельщики «Мадрида» поддерживают нас. В этом сезоне многое поставлено на карту, и мы должны отдать все ради этой эмблемы", — сказал Мбаппе.