Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Арсенал
3
:
Бавария
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетико
2
:
Интер
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Айнтрахт Ф
0
:
Аталанта
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ливерпуль
1
:
ПСВ
4
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Олимпиакос П
3
:
Реал
4
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
ПСЖ
5
:
Тоттенхэм Хотспур
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Спортинг
3
:
Брюгге
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Копенгаген
3
:
Кайрат
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Пафос
2
:
Монако
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Нефтехимик
1
:
Ростов
3
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Локомотив
2
:
Спартак
3
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Краснодар
4
:
Оренбург
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 5:4
ЦСКА
2
:
Динамо Мх
1
П1
X
П2

Алонсо о 4:3 с «Олимпиакосом»: «Важно было разорвать цикл, в котором находился “Реал”. Сезон долгий, в нем будут самые разные моменты. Наше единство имеет основополагающее значение»

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо высказался о победе над «Олимпиакосом» в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов (4:3).

Источник: Спортс"

Килиан Мбаппе в этом матче забил 4 мяча.

"Важно было победить и разорвать цикл, в котором мы находились. Снова испытать это чувство. Три очка очень важны для того, чтобы попытаться попасть в топ-8. Это была тяжелая победа в напряженной борьбе, но она была нам нужна.

В Лиге чемпионов моменты бывают у каждого. Мне очень понравилась команда: несмотря на то, что мы проигрывали 0:1, мы не паниковали. Мы изменили ситуацию, и во втором тайме моментов было больше у всех — и у них, и у нас.

Винисиус также был очень хорош, как и Мбаппе. Нам нужны все. Килиан действительно выделялся со своими голами, но сегодня было очень важно изменить динамику. Вот почему игроки праздновали.

Мы все едины. Мы знаем, что сезон обещает быть долгим и очень напряженным, и в нем будут самые разные моменты. Единство имеет основополагающее значение, доверие друг к другу. Будут моменты, когда мы должны знать, как проявить настойчивость и не рассыпаться. Сегодняшняя победа — это шаг вперед", — сказал Алонсо.