Арне Слот: «Эмоции крайне негативные, очередное крупное поражение “Ливерпуля”. Мне понравилась реакция на первый гол ПСВ, в перерыве никто не ожидал, что будет 1:4»

Я хочу отметить и позитив — в том, как игроки отреагировали на счет 0:1, потому что до перерыва мы играли очень хорошо. После очередного разочаровывающего момента мы вернулись в игру. Думаю, у нас было достаточно моментов для того, чтобы повести 2:1, и в перерыве никто, думаю, не ожидал, что мы проиграем 1:4.