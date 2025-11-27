Симеоне о 2:1: «Мой план состоял в том, чтобы выжидать в 1-м тайме, когда “Интер” был очень хорош, и пытаться контратаковать. “Атлетико” знал, как выстоять в самый сложный момент»

Гол был забит очень вовремя. Нам он был нужен, потому что, когда центральный защитник забивает, это всегда хорошо. Этот гол придаст нам веры, чтобы продолжать работать и верить в то, что у нас есть, и это очень хорошо", — сказал Симеоне.