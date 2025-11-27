Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Арсенал
3
:
Бавария
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетико
2
:
Интер
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Айнтрахт Ф
0
:
Аталанта
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ливерпуль
1
:
ПСВ
4
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Олимпиакос П
3
:
Реал
4
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
ПСЖ
5
:
Тоттенхэм Хотспур
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Спортинг
3
:
Брюгге
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Копенгаген
3
:
Кайрат
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Пафос
2
:
Монако
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Нефтехимик
1
:
Ростов
3
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Локомотив
2
:
Спартак
3
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Краснодар
4
:
Оренбург
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 5:4
ЦСКА
2
:
Динамо Мх
1
П1
X
П2

Симеоне о 2:1: «Мой план состоял в том, чтобы выжидать в 1-м тайме, когда “Интер” был очень хорош, и пытаться контратаковать. “Атлетико” знал, как выстоять в самый сложный момент»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне подвел итоги матча с «Интером» в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов (2:1).

Источник: Спортс"

"У нас был план, который состоял в том, чтобы провести напряженный матч и упорно работать в начале. Как вы видели, много игроков пытались отобрать мяч и переходить в контратаки.

Во втором тайме мы полагались на фланговых игроков, которые ждали возможности внести решающий вклад, что они и сделали. Мы добились результата в тяжелой игре; мы знали, как выстоять в самый сложный момент, когда они доминировали во владении мячом, но по прошествии нескольких минут игроки расслабились, и игра стала отличаться от того, с чего она началась.

Мой план состоял в том, чтобы выжидать в первом тайме, когда они были очень хороши, и пытаться отбирать мяч, чтобы мы могли контратаковать. Для этого нам нужны были игроки с такими характеристиками в первом тайме.

Во втором тайме я сделал то, что задумал, чтобы решить проблему. Нам повезло: Хименес забил отличный гол, и мы одержали столь необходимую победу.

Гол был забит очень вовремя. Нам он был нужен, потому что, когда центральный защитник забивает, это всегда хорошо. Этот гол придаст нам веры, чтобы продолжать работать и верить в то, что у нас есть, и это очень хорошо", — сказал Симеоне.