Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Арсенал
3
:
Бавария
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетико
2
:
Интер
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Айнтрахт Ф
0
:
Аталанта
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ливерпуль
1
:
ПСВ
4
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Олимпиакос П
3
:
Реал
4
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
ПСЖ
5
:
Тоттенхэм Хотспур
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Спортинг
3
:
Брюгге
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Копенгаген
3
:
Кайрат
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Пафос
2
:
Монако
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Нефтехимик
1
:
Ростов
3
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Локомотив
2
:
Спартак
3
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Краснодар
4
:
Оренбург
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 5:4
ЦСКА
2
:
Динамо Мх
1
П1
X
П2

Компани после 1:3: «Арсенал» был лучше, «Бавария» не нашла ритм во 2-м тайме. Судьба ЛЧ не решена сегодня, мы ничего не потеряли"

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани оценил поражение от «Арсенала».

Источник: Спортс"

Мюнхенцы уступили лондонцам (3:1) в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

"Каждая команда может проиграть, это футбол. Я думал, что мы неплохо начали первый тайм, но затем пропустили со стандарта. Тем не менее, мы вернули себе импульс и сравняли счет.

В перерыве я чувствовал, что можем выиграть, если продолжим в том же духе. Но во втором тайме мы не нашли свой ритм. «Арсеналу» удалось решить исход матча. Они очень хорошо контролировали игру и использовали мелкие моменты себе на пользу.

Я не буду искать оправданий. Надо сказать, что «Арсенал» был лучше. Нам нужно показать себя субботу. Я чувствую, что ребята уже жаждут следующего матча.

Судьба Лиги чемпионов не была решена сегодня. Мы ничего не потеряли. Но мы должны отреагировать и убедиться, что в решающие моменты в марте и апреле этот матч сыграет для нас свою роль", — сказал Компани.

29 ноября «Бавария» примет «Санкт-Паули» в 12-м туре Бундеслиги.