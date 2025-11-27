Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Арсенал
3
:
Бавария
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетико
2
:
Интер
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Айнтрахт Ф
0
:
Аталанта
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ливерпуль
1
:
ПСВ
4
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Олимпиакос П
3
:
Реал
4
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
ПСЖ
5
:
Тоттенхэм Хотспур
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Спортинг
3
:
Брюгге
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Копенгаген
3
:
Кайрат
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Пафос
2
:
Монако
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Нефтехимик
1
:
Ростов
3
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Локомотив
2
:
Спартак
3
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Краснодар
4
:
Оренбург
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 5:4
ЦСКА
2
:
Динамо Мх
1
П1
X
П2

Уразбахтин про 2:3 от «Копенгагена»: «Кайрат» после 70-й минуте стал играть в тот футбол, который хотели бы видеть. Мы были очень пассивные в первом тайме"

Главный тренер «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин прокомментировал поражение от «Копенгагена» (2:3) в матче Лиги чемпионов.

Источник: Спортс"

"В первом тайме мы были очень пассивные — проиграли много единоборств.

Соперник нас превосходил и в контроле мяча, и, наверное, в желании. Нам не хватало агрессии, страсти, смелости.

Во втором тайме попытались изменить игру, но особенно заметно она изменилась после выхода свежих игроков.

После 70-й минуты мы стали играть в тот футбол, который хотели бы видеть с первых минут. Концовку провели так, как нам нужно было играть изначально", — сказал Рафаэль Уразбахтин.

«Кайрат» чуть не ушел с 0:3 в ЛЧ. С первым казахстанским голом.