Уразбахтин про 2:3 от «Копенгагена»: «Кайрат» после 70-й минуте стал играть в тот футбол, который хотели бы видеть. Мы были очень пассивные в первом тайме"

"В первом тайме мы были очень пассивные — проиграли много единоборств.
Соперник нас превосходил и в контроле мяча, и, наверное, в желании. Нам не хватало агрессии, страсти, смелости.
Во втором тайме попытались изменить игру, но особенно заметно она изменилась после выхода свежих игроков.
После 70-й минуты мы стали играть в тот футбол, который хотели бы видеть с первых минут. Концовку провели так, как нам нужно было играть изначально", — сказал Рафаэль Уразбахтин.
«Кайрат» чуть не ушел с 0:3 в ЛЧ. С первым казахстанским голом.