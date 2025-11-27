Тренер «Олимпиакоса» Мендилибар о 3:4: «Реалу» пришлось отстаивать преимущество — это говорит о наших усилиях. В «Мадриде» собраны лучшие игроки мира, но мы не сдавались"

"Мы начали матч очень хорошо. Предпочел бы, чтобы счет был 4:3 в нашу пользу. Наш первый гол был красивым — с точки зрения комбинации и исполнения.
Но после ответного гола «Реала» мы выглядели несколько ошеломленными. Тем не менее, мы боролись, сражались. «Реалу» пришлось отстаивать преимущество в концовке — это говорит о наших усилиях.
В «Реале» собраны лучшие игроки мира, технически безупречные. Сложно совладать с тем, как Килиан Мбаппе и Винисиус Жуниор взаимодействуют друг с другом на поле.
Они заставляли нас бегать больше, чем любой другой соперник. Однако мы не сдавались, даже проигрывая 1:3 и 2:4", — сказал Хосе Луис Мендилибар.
«Ливерпуль» отутюжили, битва титанов за «Арсеналом», 42 гола за вечер, из Мбаппе выжали 4. Главное в ЛЧ.