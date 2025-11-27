Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Арсенал
3
:
Бавария
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетико
2
:
Интер
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Айнтрахт Ф
0
:
Аталанта
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ливерпуль
1
:
ПСВ
4
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Олимпиакос П
3
:
Реал
4
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
ПСЖ
5
:
Тоттенхэм Хотспур
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Спортинг
3
:
Брюгге
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Копенгаген
3
:
Кайрат
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Пафос
2
:
Монако
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Нефтехимик
1
:
Ростов
3
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Локомотив
2
:
Спартак
3
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Краснодар
4
:
Оренбург
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 5:4
ЦСКА
2
:
Динамо Мх
1
П1
X
П2

Тренер «Олимпиакоса» Мендилибар о 3:4: «Реалу» пришлось отстаивать преимущество — это говорит о наших усилиях. В «Мадриде» собраны лучшие игроки мира, но мы не сдавались"

Главный тренер «Олимпиакоса» Хосе Луис Мендилибар дал комментарий после поражения от «Реала» (3:4) в матче Лиги чемпионов.

Источник: Спортс"

"Мы начали матч очень хорошо. Предпочел бы, чтобы счет был 4:3 в нашу пользу. Наш первый гол был красивым — с точки зрения комбинации и исполнения.

Но после ответного гола «Реала» мы выглядели несколько ошеломленными. Тем не менее, мы боролись, сражались. «Реалу» пришлось отстаивать преимущество в концовке — это говорит о наших усилиях.

В «Реале» собраны лучшие игроки мира, технически безупречные. Сложно совладать с тем, как Килиан Мбаппе и Винисиус Жуниор взаимодействуют друг с другом на поле.

Они заставляли нас бегать больше, чем любой другой соперник. Однако мы не сдавались, даже проигрывая 1:3 и 2:4", — сказал Хосе Луис Мендилибар.

«Ливерпуль» отутюжили, битва титанов за «Арсеналом», 42 гола за вечер, из Мбаппе выжали 4. Главное в ЛЧ.